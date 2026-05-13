Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 13 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8

La nona giornata degli Internazionali d’Italia 2026 andrà in scena quest’oggi a Roma. Il programma prevede i quarti di finale della parte bassa del tabellone maschile e il completamento degli stessi tra le donne, parlando di singolari. In casa Italia si dovrà badare a Luciano Darderi, che nella sessione serale affronterà non prima delle 20:30 lo spagnolo Rafael Jodar.

LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-GORANSSON/KING (3° MATCH DALLE 13.00)

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-JODAR (2° MATCH DALLE 19.00, NON PRIMA DELLE 20.30)

Un traguardo prestigioso per l’italo-argentino, che mai si era spinto a tanto in carriera. Il tutto frutto di una vittoria che è da ritenersi la più importante della sua carriera, contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo). Un successo costruito sulla determinazione, salvando quattro match-point nel secondo parziale e riuscendo a girare la partita in maniera clamorosa.

Il coefficiente di difficoltà resta molto alto perché Jodar è in una condizione psicofisica incredibile. Sulla terra rossa ha messo insieme i seguenti risultati: vittoria a Marrakech; semifinale a Barcellona (perdendo in tre set da Arthur Fils); quarti di finale a Madrid (perdendo contro Jannik Sinner). Vedremo se Darderi riuscirà a trovare la chiave per fare male all’iberico. Una giornata in cui vedremo in azione in doppio anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dall’americano Evan King. Vedremo cosa succederà.

La nona giornata degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, inoltre il torneo WTA sarà visibile su SuperTennis HD e Darderi-Jodar sarà fruibile in chiaro su TV8 HD. Diretta streaming su Sky Go e NOW, Tennis TV per l’ATP, SuperTenniX per la WTA, tv8.it per Darderi-Jodar. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match degli italiani.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI IN TV

Mercoledì 13 maggio

Campo Centrale – ore 13:00

Jessica Pegula USA vs Iga Swiatek POL

Casper Ruud NOR vs Karen Khachanov RUS (Non prima 15:00)

Elina Svitolina UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 19:00)

Rafael Jodar ESP vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:30) – Diretta su TV8

Supertennis Arena – ore 13:00

Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS

Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS (Non prima 14:00)

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA

Pietrangeli – ore 13:00

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 14:00)

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); per WTA SuperTennis HD (in chiaro), Darderi-Jodar in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per ATP Tennis TV, per WTA SuperTenniX, per Darderi-Jodar tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport (match di Darderi e di Bolelli/Vavassori)