Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 12 maggio, programma in chiaro, streaming

Quest’oggi, martedì 12 maggio, ci aspetta una giornata estremamente interessante al Foro Italico in occasione degli ottavi di finale del tabellone maschile e dei primi due quarti di finale del tabellone femminile per gli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa romana è previsto dunque un programma piuttosto ricco e di qualità, con anche quattro tennisti azzurri in campo per inseguire un posto ai quarti tra gli uomini.

Una partita sarà visibile anche in chiaro su TV8, e la scelta è ricaduta sul derby italiano tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino collocato come terzo match sul Centrale con inizio non prima delle ore 15.00. Il numero uno al mondo cavalca una striscia di 30 vittorie consecutive nei Masters 1000 e, nel caso in cui dovesse imporsi quest’oggi sul 29enne pugliese proveniente dalle qualificazioni, eguaglierebbe il record assoluto di Novak Djokovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Pellegrino, ottavo di finale del Masters 1000 di Roma. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CQUALE PARTITA SU TV8 OGGI

Martedì 12 maggio

Campo Centrale – Inizio alle ore 11.00

L. Musetti vs C. Ruud

A seguire, ma non prima delle 13.00

S. Cirstea vs J. Ostapenko

A seguire, ma non prima delle 15.00

Jannik Sinner vs Andrea Pellegrino – Diretta tv su TV8

PROGRAMMA SINNER-PELLEGRINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.