Solo Andrea Pellegrino tra Sinner e il record di Djokovic! C’è un lontano precedente in un Future

Jannik Sinner prosegue la propria corsa agli Internazionali d’Italia. Prestazione granitica dell’azzurro nel terzo turno del torneo romano contro Alexei Popyrin: il numero uno del mondo si è imposto con un netto 6-2 6-0 in appena un’ora e sette minuti di gioco. L’altoatesino conquista così l’accesso agli ottavi di finale, dando continuità a una striscia di vittorie impressionante.

Per il pusterese si tratta del 25° successo consecutivo nel 2026 e del 30° nei tornei Masters 1000, numeri che certificano il suo straordinario stato di forma. Un rendimento che avvicina ulteriormente Sinner al record stabilito da Novak Djokovic: il serbo, nel 2011, raggiunse quota 31 vittorie consecutive nei Masters 1000.

Agli ottavi lo attende ora il derby contro Andrea Pellegrino, numero 155 del ranking ATP e protagonista di un percorso sorprendente, iniziato dalle qualificazioni. Il 29enne pugliese ha infatti eliminato a sorpresa la testa di serie numero 20, Frances Tiafoe, con il punteggio di 7-6(8) 6-1.

Quello tra Sinner e Pellegrino sarà un confronto inedito nel circuito ATP, ma non in assoluto. Per ritrovare il loro precedente bisogna tornare al torneo ITF da 25 mila dollari di Margherita di Pula, disputato nel 2019. In quell’occasione, sulla terra rossa sarda, Sinner si impose in finale con un perentorio 6-1 6-1. Sembra passata un’altra era tennistica. Ora non resta che godersi lo spettacolo.