Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro Popyrin

Più degli avversari affrontati sul rosso del Foro Italico, almeno per un attimo, a spaventare Jannik Sinner ci hanno pensato le Frecce Tricolori. Il curioso episodio andato in scena agli Internazionali d’Italia ha avuto come protagonista proprio il numero uno del mondo, sorpreso dal fragore improvviso dei jet dell’Aeronautica Militare mentre si preparava a entrare sul Centrale per la sfida contro Alexei Popyrin.

Nel momento in cui stava percorrendo il tunnel che conduce al campo, il boato dei motori ha colto Sinner completamente alla sprovvista. La sua reazione istintiva — un rapido scatto all’indietro verso l’interno del tunnel — è stata immediatamente immortalata dalle telecamere e in poche ore il video è diventato virale sui social. Una scena insolita per un giocatore abituato a gestire la pressione dei grandi palcoscenici con freddezza quasi disarmante.

VIDEO SINNER SPAVENTATO DALLE FRECCE TRICOLORI

Dimmi che sei un meme vivente senza dirmi che sei un meme vivente Spaventato per le frecce tricolori😂#sinner pic.twitter.com/Q4BzyQSxc4 — Pasquale🏆 (@McPako8) May 11, 2026

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso altoatesino ai microfoni di Tennis Channel, con un sorriso che ha stemperato il ricordo dello spavento: “Sono rimasto davvero sorpreso perché in quel momento non sei ancora all’aperto, senti soltanto il rumore. Ed è un rumore fortissimo“. Sinner ha poi ammesso senza troppi giri di parole di aver vissuto un attimo di autentica tensione: “Ero un po’ spaventato, perché non me l’aspettavo“.

Rivedendo il filmato insieme agli interlocutori in studio, il campione italiano ha scherzato ulteriormente sulla scena: “Guardate il video, si vede quanto fossi spaventato“. E ancora, ironizzando sulla traiettoria degli aerei: “Per un momento ho pensato che stessero arrivando troppo in basso“.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori era stato organizzato come omaggio simbolico agli Internazionali e allo stesso Sinner, già protagonista lo scorso anno di un episodio simile durante un allenamento al Foro Italico. Stavolta, però, l’effetto sorpresa è stato decisamente più forte. Una parentesi curiosa che non ha comunque lasciato strascichi sul piano sportivo.

Passato lo spavento, infatti, Jannik ha trasformato l’adrenalina in concentrazione, dominando il match contro Popyrin con un netto 6-2, 6-0 in poco più di un’ora.