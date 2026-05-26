Luciano Darderi avanza al Roland Garros: “Per fortuna ho giocato solo tre set, fisicamente sto bene”

Luciano Darderi rischia di complicarsi la vita nel primo set, poi esce fuori alla distanza e regola l’austriaco Sebastian Ofner per 7-6 6-2 6-3 accedendo al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro, testa di serie n.14 del tabellone, tornerà in campo giovedì per affrontare il temibile argentino Francisco Comesaña con in palio il pass per i sedicesimi di finale nello Slam parigino.

“Nel primo set ero un po’ stanco, faceva troppo caldo, poi nel secondo mi sono ripreso. A volte quando fai il break è difficile confermarlo, c’è un po’ di tensione, può succedere. Il mio nervosismo ad inizio partita? Ci sono questioni personali che non posso raccontare, però nel primo set ero un po’ nervoso e faceva caldo“, dichiara il n.17 al mondo in conferenza stampa.

Darderi si è poi soffermato sull’utilizzo della smorzata come arma tattica sulla terra battuta: “La sto usando molto di più, poi lui è un giocatore alto più di due metri, quindi andando in avanti faceva un po’ più fatica e ho cercato di usarla di più. In partita sulla terra è molto più facile giocarla che sul cemento“.

Sul suo prossimo avversario Francisco Comesaña: “L’ho appena visto. È un grande giocatore, soprattutto negli Slam. Ha sempre fatto il suo, arrivando anche al terzo turno, quindi al meglio dei cinque set fisicamente è molto tosto e sul lungo termine gioca molto bene. Giochiamo giovedì, quindi abbiamo un giorno di riposo; per fortuna ho giocato solo tre set e fisicamente sto bene“.

Sulle eventuali differenze rispetto agli altri match quando affronta giocatori argentini che conosce bene e con cui giocava già nei tornei giovanili: “Ovviamente siamo amici. Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto con Comesaña che è di Mar del Plata, a un’ora dalla città in cui vivo in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. Uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0 6-1 con lui. Ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta“.