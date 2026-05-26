Luciano Darderi inizia bene al Roland Garros: vittoria di personalità con Ofner

Missione compiuta per Luciano Darderi all’esordio nel Roland Garros 2026. L’italo-argentino ha superato in tre set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 7-6(5) 6-2 6-3. Una prestazione in costante crescita per Darderi, in una giornata particolarmente calda a Parigi che ha messo a dura prova entrambi i giocatori. Determinante, da questo punto di vista, la capacità di Luciano di variare ritmo e soluzioni tattiche, trovando così la chiave per chiudere l’incontro in 2 ore e 23 minuti. Al prossimo turno il numero 17 del ranking affronterà il vincente della sfida tra Ethan Quinn e Francisco Comesana.

Nel primo set Darderi fatica a trovare continuità al servizio, dovendo annullare diverse palle break: due nel secondo game e tre nel sesto, dopo aver avuto a sua volta una chance nel quinto gioco. I break arrivano nel nono e nel decimo game, uno per parte, con il tennista di origini sudamericane che spreca l’opportunità di chiudere il parziale al servizio. Si arriva così al tie-break, dove è ancora Darderi a fare la differenza grazie a un mini-break di vantaggio, amministrato fino al 7-5 conclusivo.

Nel secondo set Luciano parte con il piede giusto, conquistando subito un break di vantaggio. Qualche difficoltà al servizio, però, favorisce l’immediato contro-break di Ofner. Il numero 17 del mondo non perde lucidità e, tra il settimo e l’ottavo game, alza nuovamente il livello del proprio tennis, imponendosi con autorità per 6-2.

Nel terzo set l’italo-argentino trova immediatamente le contromisure, strappando il servizio all’avversario nel secondo game e mantenendo il margine fino alla fine. Fondamentale, nel quinto gioco, l’annullamento di una delicata palla del contro-break. Sul 6-3 finale cala il sipario sulla sfida.

Le statistiche confermano la superiorità di Darderi nei momenti chiave. Da sottolineare i 10 ace messi a segno da entrambi, ma a fare la differenza è stato soprattutto il rendimento con la prima di servizio: 73% di punti vinti per Luciano contro il 65% dell’austriaco. Positivo anche il bilancio tra vincenti ed errori non forzati, con Darderi capace di chiudere a 33/27 rispetto al 44/47 del rivale.