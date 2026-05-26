Roland Garros 2026, Sinner sul velluto. Avanti Darderi e Arnaldi. Auger-Aliassime rischia, out Medvedev e Bublik

Un esordio sul velluto quello di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo ha cominciato il suo cammino nello Slam parigino con il match nel programma serale e battendo la wild card francese Clement Tabur in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco. L’altoatesino affronterà ora al secondo turno l’argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha superato il britannico Jacob Fearnley per 6-2 7-6 7-6.

Restando sempre nei confini italiani è stata una giornata decisamente positiva, visto che sono arrivate le vittorie di Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Darderi ha battuto in tre set l’austriaco Sebastian Ofner con il punteggio 7-6 6-2 6-3 ed ora se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana, che ha sconfitto l’americano Ethan Quinn. Invece Arnaldi è stato protagonista di una gran bella vittoria contro l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, per 6-7 6-3 7-6 6-3 e adesso è arreso al secondo turno da una super sfida con il greco Stefanos Tsitsipas, che ha sfruttato il ritiro del francese Alexandre Muller nel secondo set.

Ha sofferto tantissimo Felix Auger-Aliassime, ma il canadese esce alla fine vincitore dalla battaglia con il tedesco Daniel Altmaier, imponendosi dopo oltre quattro ore con il punteggio di 4-6 6-4 4-6 6-1 7-6. Adesso la testa di serie numero quattro giocherà contro l’argentino Roman Andres Burruchaga, che ha vinto il derby con il connazionale Sebastian Baez, con quest’ultimo che si è anche ritirato in avvio di secondo set.

Clamorosa eliminazione di Daniil Medvedev. Il russo continua ad avere un feeling pessimo con il Roland Garros e saluta Parigi già al primo turno, perdendo in cinque set contro l’australiano Adam Walton per 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4. Vittoria invece in cinque set per il giovane spagnolo Martin Landaluce, che ha superato il peruviano Prado Angelo per 6-3 4-6 6-2 6-7 6-4.

Altra testa di serie che dice addio allo Slam parigino è Alexander Bublik. Il kazako, numero nove del seeding, è stato sconfitto dal tedesco Jan-Lennard Struff per 7-5 6-7 6-4 7-5. Vince il monegasco Valentin Vacherot, che ha superato il francese Thomas Faurel per 6-3 6-4 3-6 7-6. La Francia, però, vive la favola di Moise Kouame, che da numero 318 della classifica mondiale ha battuto il croato Marin Cilic per 7-6 6-2 6-1.

RISULTATI TABELLONE MASCHILE ROLAND GARROS 2026 (26 MAGGIO)

Kouame (FRA) b. Cilic (CRO) 7-6 6-2 6-1

Arnaldi (ITA) b. Griekspoor (NED) 6-7 6-3 7-6 6-3

Svajda (USA) b. Popyrin (AUS) 3-6 6-3 7-6 7-5

Tabilo (CHI) b. Majchrzak (POL) 6-1 6-3 6-4

Walton (AUS) b. Medvedev (RUS) 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4

Vacherot (MON) b. Faurel (FRA) 6-3 6-4 3-6 7-6

Diaz Acosta (ARG) b. Zhang (CHN) 6-1 6-4 6-3

Landaluce (ESP) b. Prado Angelo (BOL) 6-3 4-6 6-2 6-7 6-4

Tsitsipas (GRE) b. Muller (FRA) 6-2 3-0 rit.

Kopriva (CZE) b. Moutet (FRA) 6-3 5-7 6-4 3-6 6-3

Vallejo (PAR) b. Norrie (GBR) 7-6 2-0 rit.

Burruchaga (ARG) b. Baez (ARG) 2-6 7-5 6-2 2-0 rit.

Tien (USA) b. Garin (CHI) 6-0 2-6 6-0 6-2

Struff (GER) b. Bublik (KAZ) 7-5 6-7 6-4 7-5

Faria (POR) b. Shapovalov (CAN) 6-4 7-5 6-4

Cerundolo (ARG) b. Fearnley (GBR) 6-2 7-6 7-6

Comesana (ARG) b. Quinn (USA) 6-4 7-6 7-6

Darderi (ITA) b. Ofner (AUT) 7-6 6-2 6-3

Auger-Aliassime (CAN) b. Altmaier (GER) 4-6 6-4 4-6 6-1 7-6

Sinner (ITA) b. Tabur (FRA) 6-1 6-3 6-4