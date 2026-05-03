Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e resta in corsa per il pass diretto per le Finals

Grande vittoria per l’Italia nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, nella terza ed ultima partita del Gruppo B, il Setterosa rimonta e batte le padrone di casa neerlandesi, imponendosi con il punteggio di 12-10, rimanendo così in corsa per il secondo posto nel girone, che consegnerebbe alle azzurre il pass immediato per le Finals, senza dover attendere la seconda fase.

Nel primo quarto Cocchiere segna subito in superiorità, van de Kraats pareggia, ma Giustini riporta le azzurre avanti. Schaap riprende il Setterosa, Tabani in superiorità griffa il nuovo vantaggio dell’Italia, ma poco dopo Jutte in 6 contro 5 firma il 3-3.

Nella seconda frazione Bettini firma l’ennesimo vantaggio azzurro in superiorità numerica, ma Keuning riprende ancora l’Italia. Bettini realizza un rigore, ma van der Weijden, ancora in 6 contro 5, sigla il 5-5 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo, dopo oltre 4′ senza reti, arriva il primo vantaggio neerlandese, con la rete in superiorità di van de Kraats, poi Schaap, sempre in 6 contro 5, firma il primo break dei Paesi Bassi. Jutte porta le padrone di casa sul +3, poi Bianconi firma il gol del 6-8.

Nell’ultimo quarto de Vries riporta le neerlandesi sul +3, Ranalli accorcia, poi l’espulsione di van der Weijden regala al Setterosa 4′ in superiorità: Ranalli trasforma il penalty e riporta l’Italia a -1, a seguire Cocchiere sigla il gol del pareggio. L’Italia ribalta lo score con la rete firmata da Bianconi, poi Giustini in superiorità consegna per la prima volta il +2 alle azzurre. Ranalli dà il +3 all’Italia, poi Schaap rende il passivo meno severo con il gol del 12-10.

I Paesi Bassi erano già certi del primo posto nel girone, con annessa qualificazione alle Finals, mentre l’Italia con questo successo si issa momentaneamente al secondo posto a quota 5: questa sera, in caso di sconfitta della Grecia con l’Australia, anche ai rigori, il Setterosa staccherebbe subito il pass per le Finals, senza dover aspettare la seconda fase.

TABELLINO

ITALIA-PAESI BASSI 12-10

ITALIA: A. Condorelli, C. Tabani 1, M. Leone, G. Klatowski, V. Gant, L. Cergol, S. Giustini 2, R. Bianconi 2, D. Bettini 2 (1 rig.), C. Ranalli 3 (1 rig.), A. Cocchiere 2, G. Gagliardi, O. Sesena, L. Papi. All. Mirarchi.

PAESI BASSI: L. Aarts, M. Van der Weijden 1, S. Van de Kraats 2, M. Schaap 3, M. Keuning 1, F. Bosveld, R. Jutte 2, V. Sevenich, L. Rogge, L. Moolhuijzen, N. Ten Broek, B. Van den Dobbelsteen, N. De Vries 1, P. Gorter. All. Doudesis.

Arbitri: Spiritosanto (USA) e Nishihara (Giappone).

Note – Parziali 3-3, 2-2, 1-3, 6-2. Uscite per limite di falli Keuning (PB) nel secondo tempo e Rogge (PB) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/7 + 3 rigori e Olanda 5/10. Aarts (PB) para un rigore a Klatowski a 6’59” del terzo tempo sul 7-5 per l’Olanda. Espulse per gioco scorretto Bettini e per gioco violento Van der Weijden a 2’18” del quarto tempo. Nei quattro minuti in superiorità numerica l’Italia trasforma il rigore e segna 3 gol. Ammonito il CT Doudesis nel terzo tempo. Nell’Italia in tribuna Cabona e Malluzzo.