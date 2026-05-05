Pallanuoto
Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto in World Cup. Italia quarta in Division 1
Arrivano i primi verdetti nella seconda fase della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella seconda giornata gli Stati Uniti battono la Spagna e chiudono al primo posto, con l’Italia, battuta dalle neerlandesi, aritmeticamente quarta.
Nel Girone 5°-8° posto, che domani assegnerà l’ultimo pass per le Finals, l’Australia liquida la Grecia, battuta con lo score di 17-6, e tiene in corsa per la qualificazione l’Ungheria, che sommerge il Giappone, sconfitto con il punteggio di 28-13.
Nel Girone 1°-4° posto, composto dalle squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, gli Stati Uniti, vincono il big match di giornata contro la Spagna per 7-5 e si assicurano il primo posto, mentre l’Italia cede nettamente ai Paesi Bassi, che si impongono per 12-2 e relegano il Setterosa al quarto posto finale.
Il novero delle qualificate alle Finals finora comprende Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna (con neerlandesi ed iberiche che si giocheranno il secondo posto nello scontro diretto), Italia, Australia (già qualificata come Paese ospitante), Russia e Cina (qualificate dalla Division 2).
WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Risultati seconda giornata seconda fase
Girone 5°-8° posto
14:00 Australia-Grecia 17-6
15:45 Ungheria-Giappone 28-13
Classifica: Australia 6, Grecia 3, Ungheria 3, Giappone 0.
Girone 1°-4° posto
18:30 Paesi Bassi-Italia 12-2
20:15 Spagna-Stati Uniti 5-7
Classifica: Stati Uniti 6, Paesi Bassi 3, Spagna 3, Italia 0.