Pallanuoto femminile, gli Stati Uniti regolano i Paesi Bassi in World Cup. Vittoria pesantissima della Grecia

Si apre la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella prima giornata la Grecia supera l’Ungheria e fa un passo decisivo verso le Finals, che si disputeranno a luglio a Sydney. Nel girone dell’Italia gli USA piegano i Paesi Bassi.

Nel Girone 5°-8° posto, che assegnerà l’ultimo pass per le Finals, il big match di giornata vede opposte Ungheria e Grecia: le elleniche dominano la sfida imponendosi per 14-9 e fanno un passo decisivo verso l’ultimo atto, dato che l’Australia, già qualificata in quanto Paese ospitante, liquida il Giappone, con lo score di 22-10.

Nel Girone 1°-4°, quello del Setterosa, composto dalle squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, le padrone di casa dei Paesi Bassi cedono al termine di un match combattutissimo agli Stati Uniti, che si impongono con il punteggio di 10-12. Questa sera Spagna-Italia.

Al termine della prima fase, infatti, sono state definite quattro qualificate per le Finals, ovvero Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi ed Italia, che si sono aggiunte all’Australia, Paese ospitante, ed a Russia e Cina, qualificate dalla Division 2. Nella corsa per l’ultimo pass scatto forse decisivo della Grecia, a +3 su Ungheria e Giappone.

WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Risultati prima giornata seconda fase

Girone 5°-8° posto

14:00 Ungheria-Grecia 9-14

15:45 Australia-Giappone 22-10

Classifica: Australia 3, Grecia 3, Ungheria 0, Giappone 0.

Girone 1°-4° posto

18:30 Paesi Bassi-Stati Uniti 10-12

20:15 Spagna-Italia

Classifica: Stati Uniti 3, Paesi Bassi 0, Spagna* 0, Italia* 0.

* = una partita in meno.