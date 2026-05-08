L’A1 femminile chiude la regular season: l’Ekipe Orizzonte riceve il Cosenza a Nesima

Le prestazioni positive offerte dall’Italia nella Division I di World Cup rappresentano un chiaro segnale di ripresa per un movimento che vuole tornare a primeggiare. Il Setterosa tornerà però in acqua a luglio per preparare la Final Eight che si giocherà a Sydney, adesso però è tempo di lasciare nuovamente spazio al rush finale del campionato. La Serie A1 femminile chiude la regular season con i match della diciottesima giornata.

Parlare di chiusura rappresenta però, di per sé, un’espressione impropria perché, al termine della giornata, mancheranno ancora due partite: sono ancora in programma, infatti, Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova e Cosenza Pallanuoto-Bogliasco 1951. La post season inizierà con la gara uno dei quarti di finale e con le due serie di finale playout.

Sarà un sabato con solo quattro partite perché lo scorso 18 aprile la SIS Roma ha giocato e vinto il match con la formazione veneta, successo che ha garantito alle capitoline primato in classifica e la certezza del vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff.

Nella partita almeno sulla carta più interessante l’Ekipe Orizzonte Catania riceve alla Comunale di Nesima la Smile Cosenza Pallanuoto. Le etnee devono vincere per dimenticare l’inopinata sconfitta subita a Trieste e respingere l’assalto del Rapallo a quel secondo posto che garantisce il pass diretto per le semifinali. Martina Miceli, dopo aver riabbracciato le giocatrici reduci dalla World Cup, potrà dedicarsi alla fase decisiva del lavoro in vista dell’inizio dei playoff.

Nelle altre partite l’AGN Energia ospita la neopromossa Nautilus Civitavecchia. Impegni, almeno sulla carta, decisamente agevoli sono quelli di Rapallo Pallanuoto, atteso dal derby ligure contro l’Iren Tauride Locatelli Genova e la Pallanuoto Trieste che affronta in trasferta la Brizz Nuoto.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

18ª giornata

Sabato 18 aprile

SIS Roma-Plebiscito Padova 11-6

Sabato 9 maggio

15:00 AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia

15:00 Iren Tauride L. Locatelli Genova-Rapallo Pallanuoto

15:00 L’Ekipe Orizzonte-Smile Cosenza

17:00 Brizz Nuoto-Pallanuoto Trieste

Classifica

SIS Roma 47

L’Ekipe Orizzonte 42

Rapallo Pallanuoto 41

Pallanuoto Trieste 33

Smile Cosenza Pallanuoto 28

Plebiscito Padova 24

AGN Energia Bogliasco 1951 19

Brizz Nuoto 9

Nautilus Civitavecchia 9

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0