Pallanuoto femminile, l’Ungheria si qualifica alle Finals di World Cup. Grecia eliminata, Giappone in Division 2

Emanati gli ultimi verdetti nella seconda fase della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nella terza ed ultima giornata l’Ungheria batte l’Australia e stacca l’ultimo pass per le Finals, eliminando la Grecia, mentre il Giappone retrocede in Division 2.

Nel Girone 5°-8° posto, l’ultimo pass per le Finals va all’Ungheria, che batte l’Australia per 9-7, eliminando la Grecia, alla quale non serve la vittoria sul Giappone per 22-16. La differenza reti negli scontri diretti consegna il quinto posto all’Australia, già qualificata alle Finals come Paese ospitante, davanti all’Ungheria, sesta, che si qualifica per l’ultimo atto, lasciando fuori la Grecia, settima, costretta ad abdicare.

Nel Girone 1°-4° posto, composto dalle squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, i Paesi Bassi superano di misura la Spagna, sconfitta per 8-7, e conquistano il secondo posto alle spalle degli Stati Uniti, già certi del primato, con iberiche terze ed Italia quarta: ininfluente ai fini della classifica finale il risultato del Setterosa di questa sera con le statunitensi.

Si completa l’elenco delle qualificate alle Finals: andranno a Sydney dalla Division 1 Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Australia (era già qualificata come Paese ospitante) ed Ungheria, e dalla Division 2 Russia e Cina. Nella Division 1 del 2027 ci sarà la Russia, promossa dalla Division 2, nella quale invece retrocede quest’anno il Giappone.

WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Risultati terza giornata seconda fase

Girone 5°-8° posto

14:00 Ungheria-Australia 9-7

15:45 Giappone-Grecia 16-22

Classifica: Australia 6, Ungheria 6, Grecia 6, Giappone 0.

Girone 1°-4° posto

18:30 Spagna-Paesi Bassi 7-8

20:15 Italia-Stati Uniti

Classifica: Stati Uniti 6, Paesi Bassi 6, Spagna 3, Italia 0.