Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa ai raggi X per la World Cup

L’ufficializzazione della lista delle partecipanti rappresenta l’atto ufficiale che inaugura il cammino di una squadra in un grande evento internazionale. Non si discosta da questa linea la prima lista delle convocate di Maurizio Mirarchi per la Division I di World Cup, manifestazione che si svolgerà a Rotterdam dal 1 al 6 maggio.

Il tecnico calabrese, al primo appuntamento ufficiale da quando ha rilevato in panchina Carlo Silipo, inizia il suo percorso nel solco tracciato dal predecessore con una squadra sostanzialmente invariata rispetto all’ultimo evento ufficiale: sono infatti undici le atlete confermate rispetto al gruppo che ha chiuso al quarto posto la rassegna continentale di Funchal.

Rispetto a quella squadra, escono Helga Santapaola, Carlotta Meggiato, Claudia Marletta ed Emma Bacelle. Se per Bacelle e Meggiato può trattarsi di un’esclusione temporanea, potrebbe invece essere definitiva quella di Santapaola e Marletta, neanche convocate per il raduno collegiale svoltosi a Trieste.

La grande novità è rappresentata dal debutto assoluto di Cristina Malluzzo della Smile Cosenza Pallanuoto, atleta che si è messa in evidenza nelle rappresentative giovanili ed è parte della squadra che ha vinto la Conference Cup, di Giorgia Klatowski della Pallanuoto Trieste e di Benedetta Cabona, attaccante del Rapallo Pallanuoto. Rientrano nel giro Olimpia Sesena, talentuoso portiere della SIS Roma e Gaia Gagliardi, possente centroboa dell’Ekipe Orizzonte.