LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: nuova sfida contro le campionesse d’Europa

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa sfida nuovamente le campionesse dopo la precedente vittoria.

Un altra partita combattuta in un percorso di crescita. Il Setterosa cede a testa alta per 14-12 contro la Spagna nel primo match del gruppo 1°-4° posto della Division I della World Cup. In Olanda, a Rotterdam il Setterosa guidato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa ha staccato il pass per la Super Final, si muove bene di fronte alle iberiche campionesse olimpiche e bronzo iridato in carica.

Prima metà di partita in equilibrio con il punteggio sul 6-6. Il parziale del terzo quarto (5-3) sorride alle spagnole allenate da Jordi Valls che arrivano al +3 (11-8) ma la rete di Bianconi tiene l’Italia viva. Ranalli (tripletta) riporta il Setterosa sul -1 in avvio dell’ultimo quarto poi la Spagna reagisce e, trascinata anche dai quattro gol di Elena Ruiz Barril, chiude virtualmente sul 14-10. Bettini (tripletta anche per lei) nel finale di partita dimezza lo svantaggio servendo un passaggio vincente per Papi e firmando l’ultimo gol dell’incontro.

Il Setterosa torna in piscina oggi alle 18:30 con l’Olanda, già sfidata e sconfitta 12-10 nel primo gruppo, per poi chiudere la Division I mercoledì alle 20:15 contro gli USA.

La rosa dell’Italia:

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Completano lo staff, insieme al ct Maurizio Mirarchi, l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, il videoanalista Manuel Bombelli e il medico Gianluca Camillieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!