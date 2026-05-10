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GP FranciaMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: risultati e classifica gara

Pubblicato

7 secondi fa

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Per approfondire:
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi / IPA Sport

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuito di Le Mans, valida per la quinta tappa del calendario di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP FRANCIA 2026

Classifica a 7 giri dal termine

1 M. Bezzecchi 26’31.830

2 J. Martin +1.639

3 P. Acosta +1.900

4 F. Di Giannantonio +3.257

5 A. Ogura +3.479

6 F. Quartararo +4.727

7 J. Mir +4.915

8 E. Bastianini +5.911

9 R. Fernandez +6.934

10 F. Aldeguer +8.898

11 L. Marini +9.226

12 B. Binder +10.509

13 J. Zarco +10.681

14 T. Razgatlioglu +22.589

15 J. Miller +22.755

16 F. Morbidelli +23.085

17 A. Rins +23.255

18 J. Folger +46.985

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