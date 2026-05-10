GP FranciaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Francia 2026: risultati e classifica gara
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 10 maggio il fine settimana del GP della Francia, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri del Circuito di Le Mans, valida per la quinta tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GARA GP FRANCIA 2026
Classifica a 7 giri dal termine
1 M. Bezzecchi 26’31.830
2 J. Martin +1.639
3 P. Acosta +1.900
4 F. Di Giannantonio +3.257
5 A. Ogura +3.479
6 F. Quartararo +4.727
7 J. Mir +4.915
8 E. Bastianini +5.911
9 R. Fernandez +6.934
10 F. Aldeguer +8.898
11 L. Marini +9.226
12 B. Binder +10.509
13 J. Zarco +10.681
14 T. Razgatlioglu +22.589
15 J. Miller +22.755
16 F. Morbidelli +23.085
17 A. Rins +23.255
18 J. Folger +46.985
RIT F. Bagnaia ritiro
RIT D. Moreira ritiro
RIT A. Marquez ritiro
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