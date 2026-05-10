Moto3, un Maximo Quiles inarrestabile vince anche a Le Mans. Sul podio un immenso Bertelle

Non si ferma la grande stagione di Maximo Quiles in Moto3. Lo spagnolo ha condotto una gara perfetta sull’insidiosa pista di Le Mans, resa molto scivolosa dalla pioggia. Il leader del Mondiale parte bene, si mette subito in testa e ci resta per tutti i tredici giri, conquistando anche il Gran Premio di Francia 2026. Per il centauro del CFMOTO Aspar Team si tratta del terzo successo nei primi cinque round del calendario.

Adrian Fernandez (Leopard, +1.888) parte male, perde la prima posizione ma poi riesce a rimontare riportandosi subito dietro a Quiles. Dietro fioccano le cadute e rimangono in pochi a giocarsi il podio. Quiles anche sulla pioggia dimostra tutta la sua superiorità, Fernandez non riuscirà mai ad avvicinarsi e chiuderà in seconda posizione. C’è gioia anche per l’Italia con un immenso Matteo Bertelle (+4.227).

Ad un anno dal podio di Austin, l’italiano del LevelUp-MTA si prende nuovamente la terza piazza in un GP Moto3. Bertelle parte dalla nona piazza, non commette errori e nonostante un long lap penalty guadagna un prezioso podio. Per l’azzurro è un risultato che sa di rinascita dopo i difficili momenti vissuti a causa del grave infortunio in allenamento.

Quarto posto per Veda Pratama (Honda Team Asia, +7.659) seguito da Joel Esteban (Level Up – MTA, +10.916). Chiude sesto Guido Pini (Leopard, +17.707). Completano la top 10 Adrian Cruces (KTM +20.164), David Almansa (KTM +20.893), Eddie O’Shea (Honda +21.075) e Hakim Danish (KTM +21.847). Caduto nei primi giri Nicola Carraro.

Maximo Quiles è il pilota che dopo cinque appuntamenti ha conquistato più punti in Moto3, ben 115. Dopo Le Mans ha un vantaggio nel Mondiale di 46 punti su Adrian Fernandez.