Moto2, Izan Guevara vince una pazza gara a Le Mans e si avvicina a Gonzalez in classifica

Un impeccabile Izan Guevara si è aggiudicato il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans si può dire che sia successo davvero di tutto. In primo luogo la gara viene decretata bagnata ma la pioggia non si vede, quindi è subito bandiera rossa per la caduta di Jorge Navarro sul rettilineo del traguardo.

Alla fine la ripartenza è stata data per 9 giri e ha ribadito a tutti che Izan Guevara fosse il chiaro favorito. Lo spagnolo del team Pramac Yamaha ha preceduto il connazionale Manuel Gonzalez (Kalex Liqui Moly) per soli 566 millesimi mentre il podio è stato completato dall’ennesimo iberico ovvero Ivan Ortolà (Kalex MSI) a 2.9.

La sequela di spagnoli prosegue con il quarto posto di Alonso Lopez con un distacco di 3.9 dalla vetta, quindi quinta posizione per il colombiano David Alonso a 5.1. Sesta posizione per il primo degli italiani Celestino Vietti (Ref Bull KTM Ajo) a 6.0 quindi settimo l’australiano Senna Agius a 6.6 mentre chiude in ottava posizione lo statunitense Joe Roberts a 6.8. Nono il ceco Filip Salac a 9.1 mentre completa la top 10 l’ennesimo spagnolo Aron Canet a 10.3. Quindicesima posizione per Tony Arbolino a 13.6 mentre Luca Lunetta si ferma in 17a posizione a 14.6.

A questo punto la classifica generale vede al comando Manu Gonzalez con 79.5 punti contro i 70 di Izan Guevara. Terzo Senna Agius a 59.