GP CatalognaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: Fabio Di Giannantonio da sogno, top5 di lusso per Bezzecchi, fuori Martin
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sul circuito di Barcellona, valida per la sesta tappa del calendario di MotoGP.
Vittoria dell’italiano Fabio Di Giannantonio con la sua Ducati, davanti agli spagnoli Joan Mir, secondo con la Honda, e Fermin Aldeguer, terzo sulla Ducati. Sfruttano la penalità di 3″ comminata al nipponico Ai Ogura e scalano una posizione Francesco Bagnaia, quarto, Marco Bezzecchi, quinto, il francese Fabio Quartararo, sesto, Luca Marini, settimo, ed il sudafricano Brad Binder, ottavo.
Il nipponico Ai Ogura con la penalizzazione diventa nono, mentre vanno a punti anche gli spagnolo Diogo Moreira, decimo, ed Alex Rins, 11°, Franco Morbidelli, 12°, l’iberico Maverick Vinales, 13°, l’australiano Jack Miller, 14°, ed il turco Toprak Razgatlioglu, 15°.
ORDINE D’ARRIVO GARA GP CATALOGNA MOTOGP 2026
1 Fabio Di Giannantonio Ducati
2 Joan Mir Honda +1.250
3 Fermin Aldeguer Ducati +1.466
4 Francesco Bagnaia Ducati +4.320
5 Marco Bezzecchi Aprilia +4.679
6 Fabio Quartararo Yamaha +4.876
7 Luca Marini Honda +4.971
8 Brad Binder KTM +5.137
9 Ai Ogura Aprilia +5.377 (penalizzato di 3″)
10 Diogo Moreira Honda +6.839
11 Alex Rins Yamaha +6.916
12 Franco Morbidelli Ducati +7.160
13 Maverick Vinales KTM +10.147
14 Jack Miller Yamaha +10.452
15 Toprak Razgatlioglu Yamaha +11.808
16 Raul Fernandez Aprilia +15.066
17 Augusto Fernandez Yamaha +16.245
18 Pedro Acosta KTM +16.345
19 Jorge Martin Aprilia +56.513