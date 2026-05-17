Moto2, Manuel Gonzalez beffa Vietti nel finale e vince il GP di Catalogna. In crescita il rookie Lunetta

Dopo aver preso il comando della corsa al titolo grazie ad una grande costanza, Manuel Gonzalez lancia un forte segnale alla concorrenza e torna sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Gran Premio di Catalogna 2026, sesto round stagionale del Mondiale Moto2. Si tratta del secondo successo dell’anno per il pilota spagnolo, che si era già imposto nella gara inaugurale (a punteggio dimezzato) in Thailandia, portandosi così a quota sette vittorie complessive in carriera.

Il portacolori del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha disputato una corsa molto intelligente al Montmelò, attestandosi in seconda piazza sin dalle battute iniziali per poi raggiungere e superare negli ultimi giri Celestino Vietti grazie ad un minor calo della gomma posteriore. Davvero un peccato per l’azzurro del team SpeedRS, che aveva dominato la gara partendo dalla pole position cedendo però nel finale a Gonzalez e dovendosi accontentare di una comunque positiva piazza d’onore che lo tiene in lotta per il Mondiale.

Podio completato in terza posizione dall’iberico Izan Guevara, che ha avuto la meglio negli ultimi giri del connazionale Ivan Ortolà mentre a seguire troviamo la coppia del team Aspar composta da Daniel Holgado quinto e David Alonso (condizionato da una spalla malconcia) sesto. Da segnalare sul fronte italiano la buona prestazione del rookie Luca Lunetta, per la prima volta a punti centrando un incoraggiante 9° posto.

Grazie a questa vittoria, Gonzalez allunga in vetta alla classifica generale del campionato e può contare adesso su un margine di 18.5 punti su Guevara, 31.5 su Vietti, 39.5 su Agius, 46.5 su Alonso, 52 su Ortolà, 55.5 su Holgado, 63.3 su Muñoz, 65 su Lopez e 74.5 su Escrig.

CLASSIFICA GP CATALOGNA MOTO2 2026

1. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 36:06.295

2. Celestino Vietti (SpeedRS Team) +0.203

3. Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +4.205

4. Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI) +6.338

5. Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) +7.971

6. David Alonso (CFMOTO Aspar Team) +8.080

7. Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) +9.636

8. Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) +11.312

9. Luca Lunetta (SpeedRS Team) +13.545

10. Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +13.761

11. Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) +14.210

12. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) +15.056

13. Barry Baltus (REDS Fantic Racing) +16.423

14. Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team) +17.667

15. Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) +18.721

16. Unai Orradre (QJ MOTOR – GALFER – MSI) +20.730

17. Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) +21.344

18. Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +21.405

19. Zonta van den Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) +24.078

20. Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) +24.833

21. Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) +31.147

22. Sergio Garcia (ITALJET Gresini Moto2) +36.601

23. Deniz Öncü (ELF Marc VDS Racing Team) +38.957

24. Xabi Zurutuza (KLINT Racing Team) +49.140

NC. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo)

NC. Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team)

NC. Alex Escrig (KLINT Racing Team)