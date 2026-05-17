Moto3, Maximo Quiles trionfa a Barcellona, battuti Carpe e Munoz in volata. Italiani nelle retrovie

Assume sempre più i connotati di Maximo Quiles questo Mondiale 2026 di Moto3. La minima cilindrata non ha deluso le attese in termini di spettacolo nell’appuntamento di Barcellona. Sul circuito del Montmeló ci si aspettava un arrivo in volata e così è stato. Fondamentale, in questo contesto, è stata anche la strategia per arrivare nelle ultime tornate nelle migliori condizioni possibili.

Quiles, in sella alla CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha fatto la differenza, respingendo tutti gli attacchi e centrando la quarta affermazione stagionale. L’iberico ha preceduto i connazionali Alvaro Carpe, portacolori della Red Bull KTM Ajo, di 0″094, e David Munoz della KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, terzo a 0″098. Quest’ultimo ha tentato il sorpasso all’ultima curva dell’ultimo giro, in un gesto che ha richiamato alla memoria Valentino Rossi nel 2009 contro Jorge Lorenzo in MotoGP, ma l’esito non è stato altrettanto favorevole.

A completare la top-5 ancora Spagna con Brian Uriarte, anch’egli della Red Bull KTM Ajo, a 0″128, e David Almansa della KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, quinto a 0″552. Con questi risultati, Quiles rafforza la propria leadership nel campionato, salendo a 140 punti, con 64 lunghezze di margine su Adrian Fernandez della Honda Leopard Racing, nono nella gara catalana, e +67 su Carpe.

Per quanto riguarda i piloti italiani, prestazione decisamente anonima. Il migliore è stato Matteo Bertelle, in sella alla KTM LEVEL UP – MTA, 14° a 9″909, mentre più attardato Guido Pini, 21° con la Honda Leopard Racing e costretto anche a scontare un long lap penalty.

CLASSIFICA GP CATALOGNA MOTO3 2026

1 Maximo QUILES 28 — 1:48.186 18 244.8 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

2 Alvaro CARPE 83 +0.094 1:47.696 18 244.8 KTM Red Bull KTM Ajo

3 David MUÑOZ 64 +0.098 1:48.378 18 244.3 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

4 Brian URIARTE 51 +0.128 1:48.592 18 240.5 KTM Red Bull KTM Ajo

5 David ALMANSA 22 +0.552 1:48.606 18 247.1 KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP

6 Marco MORELLI 97 +0.581 1:48.137 18 246.5 KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team

7 Hakim DANISH 13 +0.623 1:48.732 18 247.7 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

8 Veda PRATAMA 9 +0.984 1:47.967 18 245.4 Honda Honda Team Asia

9 Adrian FERNANDEZ 31 +1.011 1:47.865 18 248.8 Honda Leopard Racing

10 Casey O’GORMAN 67 +1.151 1:48.333 18 246.0 Honda SIC58 Squadra Corse

11 Eddie O’SHEA 8 +5.236 1:48.914 18 245.4 Honda GRYD – MLav Racing

12 Valentin PERRONE 73 +9.805 1:49.183 18 244.8 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Adrian CRUCES 11 +9.853 1:49.373 18 238.9 KTM CIP Green Power

14 Matteo BERTELLE 18 +9.909 1:49.169 18 243.7 KTM LEVEL UP – MTA

15 Ryusei YAMANAKA 6 +9.951 1:49.578 18 243.2 KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI

16 Joel ESTEBAN 78 +10.008 1:49.171 18 246.0 KTM LEVEL UP – MTA

17 Rico SALMELA 27 +10.074 1:48.363 18 244.8 KTM Red Bull KTM Tech3

18 Joel KELSO 66 +10.785 1:49.179 18 244.8 Honda GRYD – MLav Racing

19 Scott OGDEN 19 +18.949 1:49.489 18 244.3 KTM CIP Green Power

20 Ruche MOODLEY 21 +20.287 1:50.048 18 244.8 KTM CODE Motorsports

21 Guido PINI 94 +21.969 1:52.651 18 242.1 Honda Leopard Racing

22 Zen MITANI 32 +27.942 1:49.897 18 241.6 Honda Honda Team Asia

23 Leo RAMMERSTORFER 5 +27.991 1:50.160 18 237.8 Honda SIC58 Squadra Corse

24 Cormac BUCHANAN 14 +40.082 1:49.973 18 237.8 KTM CODE Motorsports