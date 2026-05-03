La Sprint Race di ieri a Gran Premio di Miami ha restituito un quadro tecnico molto interessante dopo le tre settimane di pausa del mondiale. La sensazione è chiara: la McLaren è tornata ad essere il riferimento visto lo scorso anno, con una monoposto estremamente efficace soprattutto nel giro secco. Dietro, però, gli equilibri sembrano molto più sottili di quanto racconti la classifica della Sprint. La Mercedes è apparsa leggermente più in difficoltà. Al contrario, la Ferrari ha mostrato segnali incoraggianti: il lavoro svolto durante la pausa sembra aver dato i primi risultati concreti. La Ferrari appare più stabile, più efficace nel bilanciamento e soprattutto più competitiva sul passo gara. Il problema, almeno per ora, resta la potenza e l’efficienza complessiva dei team motorizzati Mercedes, che sui rettilinei di Miami continuano ad avere qualcosa in più.