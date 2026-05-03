Lando Norris: “Giù il cappello per Antonelli, non avevo il passo per poterlo sorpassare”

Lando Norris non ha potuto fare altro che accontentarsi della seconda posizione al GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio presso il Miami International Autodrome. Prestazione solida per il detentore del titolo, costretto a cedere il passo ad un semplicemente inarrestabile Andrea Kimi Antonelli.

Pur provando più volte ad impensierire il giovane emiliano in forza alla Mercedes, il britannico del Team Papaya è arrivato al traguardo con un gap di 3.264 precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri, quarto davanti a George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto:

“Onestamente abbiamo avuto un undercut, siamo dovuti a rientrare prima, non possiamo nasconderci – ha detto Norris – Giù il cappello per la Mercedes e Kimi Antonelli, era molto facile commettere errori con la pista scivolosa e con qualche errore in frenata, Kimi invece è stato più preciso, non ha sbagliato nulla, è stato pulitissimo. Semplicemente, Non c’era il passo per superarlo, ma nel complesso è stato un buon weekend“.

Norris ha poi concluso: “Oggi è andata bene, alcune cose sono migliorate, altre invece sono rimaste le stesse. Era molto importante non commettere errori. Ci siamo goduti la gara, dovevamo essere strategici nell’uso della batteria perché ormai puoi essere sorpreso nel momento più sbagliato“.