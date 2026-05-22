NASCAR, 600 Miglia a Charlotte in memoria di Kyle

Anche quest’anno sarà il Charlotte Motor Speedway ad accogliere la competizione più lunga della NASCAR Cup Series: la Coca-Cola 600. I protagonisti sono pronti per disputare i 400 giri previsti del catino che sorge nello Stato del North Carolina, quasi 1000km (965.606 km per la precisione) da percorrere nel significativo weekend in cui gli Stati Uniti d’America celebrano il ‘Memorial Day’.

La prova, indetta a poche ore di distanza dalla conclusione della 500 Miglia di Indianapolis, sarà composta come accade da diversi anni a questa parte da quattro Stage, una in più rispetto a quanto accade solitamente. Ogni frazione inoltre durerà 100 giri, una particolarità rispetto al resto della regular season.

Kyle Busch viunse nel 2018 l’evento di Concord, il nativo di Las Vegas non sarà al via della corsa di questo weekend. Il titolare della Chevrolet #8 del RCR è infatti tragicamente deceduto nella giornata di giovedì dopo una grave malattia, il due volte campione della serie aveva 41 anni.

Tornando al lato sportivo, Denny Hamlin (2022), Kyle Larson (2021), Brad Keselowski (2020), Austin Dillon (2017), Martin Truex Jr (2016-2019), Ryan Blaney (2023), Christopher Bell (2024), Ross Chastain (2025) hanno vinto negli ultimi anni una prova atipica ed unica nel proprio genere.

Come accaduto nel 2024 e nel 2025 un pilota proverà a completare il ‘Double’, ma non sarà Kyle Larson. Il #5 di Hendrick Motorsports Chevrolet ha infatti deciso di non provare quest’anno a correre nello stesso giorno la prova della NASCAR Cup Series dopo aver completato la 500 Miglia di Indianapolis.

Nel 2026 ci proverà Katherine Legge, 45enne britannica che gareggerà a Indy con HMD Motorsports/AJ Foyt Racing ed a Charlotte con Live Fast Motorsports. La nativa di Guildford potrebbe diventare la prima persona a riuscirci nata all’esterno degli USA e la prima donna a completare l’impegnativa giornata che comprende oltre 1000km di gara.

Il primato nel singolo giorno in termini di risultati è attualmente nelle mani di Tony Stewart. Il tre volte campione della NASCAR Cup Series fu capace nel 2001 di chiudere sesto la Indy 500 e successivamente completare al terzo posto la competizione NASCAR all’intero dell’ovale di Concord.