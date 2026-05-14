NASCAR, pausa della regular season con l’All-Star Race

Prima della Coca-Cola 600 di settimana prossima, la NASCAR Cup Series disputerà a Dover la tradizionale All-Star Race, competizione annuale non valida per la regular season che consegnerà 1 milione di dollari al vincitore.

Per la prima volta l’evento si terrà nella ‘Monster Mile’, particolare impianto che sorge in quel di Dover. La pista in questione, short-track da un 1 miglio con quattro curve caratterizzate da una pendenza di 24 gradi, prende il posto di North Wilkesboro Speedway che tra qualche settimana tornerà di forza nel campionato con una propria competizione valida per la lotta al titolo.

Dover, ovale che non è dotato di illuminazione artificiale, ospiterà la prima All-Star Race durante il pomeriggio dal 1991, manifestazione disputata al Charlotte Motor Speedway. Per la prima volta dal 1969 invece Dover non avrà una sfida valida per la regular season, precedentemente era consuetudine disputare due round nel particolare catino che sorge nello Stato del Delaware.

Dover diventa il quinto ovale della storia ad ospitare almeno un’edizione dell’All-Star Race: precedentemente la NASCAR ha scelto North Wilkesboro (2023-2025), Texas Motor Speedway (2021-2023), Bristol Motor Speedway (2020), Charlotte Motor Speedway (1985-1987-2019) e Atlanta Motor Speedway (1986).

Lo scorso anno vinse la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell. Il record di successi appartiene a Jimmie Johnson con quattro affermazioni (2003, 2006, 2012, 2013), una in più rispetto a Kyle Larson (2019, 2021, 2023), Jeff Gordon (1995, 1997, 2001) e Dale Earnhardt (1987, 1990, 1993).