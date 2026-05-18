NASCAR, Hamlin vince la prima All-Star Race di Dover

Denny Hamlin incassa l’assegno di 1 milione di dollari imponendosi senza troppi problemi nell’All-Star Race della NASCAR Cup Series, la prima disputata all’intero del Dover Motor Speedway. Il #11 di Joe Gibbs Racing trionfa dopo aver controllato la scena per oltre metà evento.

Il veterano nativo di Tampa ha infatti gestito 103 dei 200 giri previsti non lasciando scampo alla concorrenza. I vari segmenti della prova hanno sempre visto il tre volte vincitore della Daytona 500 all’attacco, meritatamente primo sotto la bandiera a scacchi.

Alle sue spalle si sono classificati Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19), Erik Jones (AdventHealth Toyota #43), Austin Dillon (RCR Chevrolet #3), Connor Zilisch (Trackhouse Racing Chevrolet #88), Austin Cindric (RCR Chevrolet #2) e William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24).

Il ‘weekend di pausa’ della NASCAR è ufficialmente concluso e l’attenzione torna massima sulla regular season che tornerà settimana prossima con la Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway. Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) è il leader della serie alla vigilia di una delle prove più significative del calendario, indubbiamente la più lunga e forse impegnativa.