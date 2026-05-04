NASCAR, Elliott non sbaglia e vince in Texas

Chase Elliott non commette errori e vince di forza la prova presso il Texas Motors Speedway della NASCAR Cup Series. Il georgiano di Hendrick Motorsports Chevrolet #9 festeggia nel finale riuscendo a primeggiare sulla Toyota #11 Joe Gibbs Racing del sempre competitivo Denny Hamlin.

Il #9 del gruppo ottiene la seconda affermazione in stagione ed in carriera in Texas, la 23ma totale nella più importante serie nazionale riservata alle stock car.

La prova è stata segnata a pochi giri dalla fine da una caution che ha visto protagonista la Toyota #68 di Corey Heim. Il campione della NASCAR Truck Series ha fatto la differenza a più riprese prima di finire a muro, un errore che ha seguito il decisivo sorpasso da parte di Elliott.

Heim è uscito prematuramente così come la Chevy #5 Hendrick di Kyle Larson oppure la Toyota #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell, a muro per un errore di un doppiato quando si trovava in testa.

Hamlin ha completato secondo precedendo Alex Bowman (Hendrick Chevrolet #48), Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), Chris Buescher (RFK Racing Ford #17) e Daniel Suarez (Spire Motorsport Chevrolet #7).

Settimana prossima si torna a ‘girare anche a destra ‘ con la tappa di Watkins Glen.

CLASSIFICA NASCAR TEXAS

9 RUN Chase Elliott Chv 267 29.451 183.355 28.890 186.916 5

11 RUN Denny Hamlin Tyt 267 0.407 0.407 29.464 183.275 29.098 185.58 6

48 RUN Alex Bowman Chv 267 0.705 0.298 29.557 182.698 29.144 185.287 6

45 RUN Tyler Reddick Tyt 267 0.787 0.082 29.455 183.331 29.034 185.989 7

17 RUN Chris Buescher Frd 267 0.990 0.203 29.579 182.562 29.262 184.54 6

7 RUN Daniel Suarez Chv 267 1.326 0.336 29.273 184.47 29.107 185.522 7

77 RUN Carson Hocevar Chv 267 1.735 0.409 29.676 181.965 28.954 186.503 7

24 RUN William Byron Chv 267 2.139 0.404 29.751 181.507 29.369 183.867 8

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 2.237 0.098 29.755 181.482 29.415 183.58 7

12 RUN Ryan Blaney Frd 267 2.685 0.448 29.686 181.904 29.368 183.874 8

35 RUN Riley Herbst Tyt 267 3.084 0.399 30.095 179.432 29.260 184.552 5

43 RUN Erik Jones Tyt 267 3.201 0.117 29.305 184.269 29.305 184.269 7

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 3.596 0.395 29.645 182.156 29.197 184.951 7

60 RUN Ryan Preece Frd 267 3.749 0.153 29.666 182.027 29.305 184.269 8

2 RUN Austin Cindric Frd 267 4.078 0.329 29.714 181.733 29.378 183.811 7

88 RUN Connor Zilisch Chv 267 4.276 0.198 29.672 181.99 29.449 183.368 9

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 267 5.353 1.077 30.472 177.212 29.449 183.368