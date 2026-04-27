NASCAR, Talladega regala il primo successo ad Hocevar

Carson Hocevar ottiene finalmente il primo successo nella NASCAR Cup Series al termine della sempre imprevedibile prova di Talladega. Il #77 di Spire Motorsport trionfa battendo nell’ultimo giro Chris Buescher, ‘The Hurricane’ entra nell’albo d’oro della prestigiosa serie americana dopo un finale semplicemente perfetto.

Per evitare troppa strategia nel risparmio di carburante nel finale, la NASCAR ha deciso di allungare la prima stage rispetto a quanto accade solitamente. Le squadre hanno quindi ‘lavorato in gruppo’, le Toyota del Joe Gibbs Racing hanno amministato l’evento durante la prima transitoria fase.

Dopo il ‘traguardo volante’, assegnato alla Ford Mustang #17 RFK Racing di Ryan Preece, la competizione è entrata nel vivo a 75 giri dalla conclusione con il più classico dei ‘big one’ di Talladega. L’incidente si è verificato all’ingresso di curva 3 in seguito ad una spinta da parte di Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) nei confronti di Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

Quattro auto sono riuscite a scampare la carambola: la già citata Camaro #1, la Toyota #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell e le due Ford RFK Racing di Preece #60 e Chris Buescher #17. Tutti gli altri sono rimasti più o meno coinvolti nell’impatto che fortunatamente non ha avuto conseguenze per nessuno dei protagonisti.

Archiviata la Stage 2, siglata da Chastain, la prova ha visto due protagonisti fino alla bandiera a scacchi: Carson Hocevar e Chris Buescher. La coppia si è alternata al comando, la prima competizione della stagione in quel di Talladega si è decisa negli ultimi metri.

La Chevy #77 Spire Motorsport ha sfruttato alla perfezione la linea interna per non lasciare spazio alla Ford #17 che ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, il giovane nativo dello Stato del Michigan ha potuto finalmente festeggiare il primo acuto in carriera nella NASCAR Cup Series dopo la delusione di Daytona.

Il 23enne si è imposto su Buscher, Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48), Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), Zane Smith (Front Rowe Motorsport Ford #38) e Ricky Stenhouse Jr (HYAK Motorsports Chevrolet #47), poco incisivo durante il final lap.

Settimana prossima ‘si torna alla normalità’ con il round presso il Texas Motor Speedway.

CLASSIFICA TALLADEGA NASCAR CUP SERIES

77 RUN Carson Hocevar Chv 188 48.752 196.423 48.686 196.689 7

17 RUN Chris Buescher Frd 188 0.114 0.114 48.917 195.76 48.917 195.76 5

48 RUN Alex Bowman Chv 188 0.140 0.026 48.836 196.085 48.836 196.085 6

9 RUN Chase Elliott Chv 188 0.184 0.044 48.846 196.045 48.846 196.045 7

38 RUN Zane Smith Frd 188 0.208 0.024 48.765 196.37 48.263 198.413 7

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 188 0.252 0.044 48.984 195.492 48.744 196.455 6

1 RUN Ross Chastain Chv 188 0.271 0.019 48.743 196.459 48.743 196.459 6

2 RUN Austin Cindric Frd 188 0.397 0.126 48.762 196.382 48.762 196.382 9

4 RUN Noah Gragson Frd 188 0.461 0.064 48.704 196.616 48.328 198.146 8

8 RUN Kyle Busch Chv 188 0.545 0.084 48.654 196.818 48.654 196.818 11

34 RUN Todd Gilliland Frd 188 0.679 0.134 48.888 195.876 48.888 195.876 6

7 RUN Daniel Suarez Chv 188 0.774 0.095 48.885 195.888 48.885 195.888 12

10 RUN Ty Dillon Chv 188 0.784 0.010 48.810 196.189 48.810 196.189 11

45 RUN Tyler Reddick Tyt 188 0.832 0.048 48.776 196.326 48.776 196.326 11

11 RUN Denny Hamlin Tyt 188 0.939 0.107 48.770 196.35 48.526 197.338 11

16 RUN AJ Allmendinger Chv 188 0.943 0.004 48.983 195.496 48.728 196.519