24h Nürburgring, Mercedes e Winward Racing a segno, 2° posto per Lamborghini

Maro Engel/Maxime Martin/Fabian Schiller/Luca Stolz vincono di forza la 54ma edizione della 24h Nürburgring, appuntamento valido anche come secondo round dell’Intercontinental GT Challenge. Mercedes festeggia per la prima volta dal 2016 nella pista di casa insieme a Winward Racing, in lotta per il successo dal primo all’ultimo giro.

Il quartetto ha avuto ‘vita facile’ nelle ultime tre ore dopo l’uscita di scena per un problema ad un semiasse dell’auto gemella n. 3 di Lucas Auer/Jules Gounon/Daniel Juncadella/Max Verstappen. L’equipaggio dell’ex campione del mondo di F1 ha dovuto alzare bandiera bianca, la leadership è automaticamente passata alla vettura n. 80 targata team RAVENOL.

Una penalità di 86 secondi per un’infrazione in regime di CODE 60 non ha negato alla Lamborghini n. 84 ABT il secondo posto. Luca Engstler e Patrick Niederhauser svettano sulla concorrenza insieme a Mirko Bortolotti, abile nel finale a respningere il ritorno di Mattia Drudi e dell’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport.

Il pilota trentino ha sfruttato una serie di bandiere gialle che ha dovuto affrontare il rivale di Aston Martin per chiudere una splendida rimonta, iniziata di fatto durante l’opening lap dopo una clamorosa foratura. L’Huracan GT3 EVO2 si attesta quindi in Top3 riuscendo a regolare la Vantage AMR di Drudi, Nicki Thiim e Christian Krognes.

Niente podio per BMW M Motorsport che si accontenta della quarta e della quinta piazza. ROWE Racing e Dan Harper/Max Hesse/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde portano la M4 GT3 EVO n. 99 davanti alla M3 Touring n. 80, regina indiscussa della classe SP-X con Connor De Phillippi/Neil Verhagen/Ugo de Wilde/Jens Kligmann in azione.

La prima parte della classifica assoluta è stata completata da Lionspeed GP Porsche n. 24, HRT Ford n. 67, Dinamic GT Porsche n. 54, Schubert Motorsport BMW n. 77 e 48 LOSCH MOTORSPORT by Black Falcon Porsche n. 48.

Prossimo round dell’Intercontinental GT Challenge a Spa-Francorchamps in occasione della 24h del GT World Challenge Europe. Non conosciamo ad oggi invece quando rivedremo protagonista anche Max Verstappen, nel frattempo vi ricordiamo che la prossima 24h del Ring è prevista per il weekend del 30 maggio 2027.