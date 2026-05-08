NASCAR, nuova collocazione a maggio per l’evento del Glen

Torna a Watkins Glen la NASCAR Cup Series, per la prima volta in primavera. La nota pista che sorge nello Stato di New York, solitamente presente nella seconda parte della stagione agonistica, accoglierà la 12ma tappa della regular season delle ventisei previste.

L’appuntamento di questo weekend sarà il secondo su road course del calendario dopo la tappa al Circuit of The Americas in Texas. Come sempre si correrà nella versione ‘short’ del tracciato di Watkins Glen, sede in passato anche del GP degli Stati Uniti d’America di F1.

Kyle Larson (2021–2022), Chase Elliott (2018–2019), Kyle Busch (2008, 2013), William Byron (2023), Denny Hamlin (2016), Joey Logano (2015) e Chris Buescher (2024) sono i piloti in pista che hanno vinto almeno una volta nel veloce circuito americano.

Oltre a loro spicca chiaramente Shane van Gisbergen, dominatore lo scorso anno. Il #88 di Trackhouse Racing Chevrolet è atteso ad una nuova prova di forza questo weekend, una missione non scontata contro il compagno di squadra Connor Zilisch. Il 19enne nativo di Charlotte (North Carolina), compagno di squadra del neozelandese pluricampione del Repco Supercars Championship, ha mostrato a più riprese la sua abilità all’esterno degli ovali.

L’ex vincitore della Rolex 24 at Daytona e della 12h Sebring in LMP2 vinse lo scorso anno la tappa riservata all’attuale NASCAR O’Reilly Auto Parts dopo una spettacolare bagarre contro van Gisbergen. Zilisch si impose sul ‘rivale’ prima di rompersi una clavicola durante i festeggiamenti all’intero della Victory Lane.

CLASSIFICA AGGIORNATA NASCAR CUP SERIES

1) #45-Tyler Reddick, 526, +291

2) #11-Denny Hamlin, 417, +182

3) #9-Chase Elliott, 409, +174

4) #12-Ryan Blaney, 371, +136

5) #17-Chris Buescher, 345, +110

6) #77-Carson Hocevar, 333, +98

7) #54-Ty Gibbs, 330, +95

8) #5-Kyle Larson, 318, +83

9) #6-Brad Keselowski, 311, +76

10) #24-William Byron, 308, +73

11) #23-Bubba Wallace, 304, +69

12) #60-Ryan Preece, 298, +63

13) #20-Christopher Bell, 291, +56

14) #7-Daniel Suarez, 271, +36

15) #2-Austin Cindric, 248, +13

16) #19-Chase Briscoe, 242, +7

virtualmente out Chase

17) #22-Joey Logano, 235, -7

18) #1-Ross Chastain, 216, -26

19) #97-Shane Van Gisbergen, 215, -27