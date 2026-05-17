MotoGP, Davide Brivio lascia Aprilia Trackhouse: futuro in Honda

Le voci che circolavano da giorni hanno trovato ora una conferma definitiva: il percorso di Davide Brivio alla guida del team Trackhouse MotoGP Team si interromperà al termine della stagione 2026. Un’uscita annunciata con anticipo rispetto alla naturale scadenza del progetto, che chiude un ciclo breve ma significativo, in cui il manager monzese ha inciso in maniera concreta sulla crescita della struttura americana.

L’intesa tra le parti si scioglierà dunque dopo due stagioni e mezzo, al termine delle quali Brivio è destinato a intraprendere una nuova esperienza professionale ai vertici del team ufficiale Honda, in un contesto che segna un ulteriore salto nel suo percorso nel paddock della MotoGP. Una scelta maturata all’interno di un quadro condiviso, che non cancella però l’impatto del lavoro svolto fino a questo momento.

Il comunicato diffuso da Trackhouse Entertainment Group ricostruisce con chiarezza la natura della separazione e il valore del mandato appena concluso: “Trackhouse Entertainment Group e Davide Brivio, Team Principal della sua scuderia MotoGP dall’inizio del 2024, concluderanno la loro collaborazione al termine della stagione 2026 – recita il comunicato diffuso da Trackhouse – la decisione di Brivio di lasciare la scuderia è stata presa di comune accordo con Trackhouse, al termine di un mandato durante il quale ha apportato enormi benefici alla squadra, tra cui la prima vittoria di Trackhouse in MotoGP con Raúl Fernández al Gran Premio d’Australia del 2025. È attualmente in fase di definizione una nuova struttura dirigenziale per il team MotoGP“.

Dentro queste righe si condensa il punto centrale dell’esperienza di Brivio: non solo la gestione ordinaria di una squadra al debutto tra i grandi della MotoGP, ma la capacità di accelerarne la crescita fino a renderla competitiva nel confronto con i riferimenti consolidati della categoria. Un percorso che ha trovato nel successo di Raúl Fernández in Australia il simbolo più evidente della trasformazione avviata.