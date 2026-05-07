Internazionali d'ItaliaSport in tvTennis
Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming
Anche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma, saranno la wild card Luca Nardi ed il qualificato Andrea Pellegrino.
Il match tra Luca Nardi ed Andrea Pellegrino sarà il sesto ed ultimo tra quelli in programma a partire dalle ore 11.00 sulla BNP Paribas Arena: i due non si sono mai sfidati sul circuito maggiore, ma a livello Challenger nel 2025 a Perugia sulla terra battuta in semifinale vinse Pellegrino per 7-6 (5) 6-2.
Il derby tra Nardi e Pellegrino sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire). Diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO ATP ROMA 2026 OGGI
Giovedì 7 maggio
BNP Paribas Arena – Dalle ore 11.00
Antonia Ruzic (Croazia)-Mirra Andreeva (Russia, 8)
Non prima delle 12.00
Noemi Basiletti (Italia, Q)-Ajla Tomljanovic (Australia, LL) riprende dal 5-3
A seguire
Mattia Bellucci (Italia)-Roman Andres Burruchaga (Argentina)
A seguire
Stefanos Tsitsipas (Grecia)-Tomas Machac (Cechia)
Non prima delle 17.00
Belinda Bencic (Svizzera, 12)-Bianca Andreescu (Canada, WC)
A seguire
Luca Nardi (Italia, WC)–Andrea Pellegrino (Italia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire)
PROGRAMMA ATP ROMA 2026 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.