Quale partita su TV8, ATP Roma 2026: decisione ufficiale 7 maggio, orario, streaming

Una partita al giorno degli Internazionali d’Italia viene trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. Questa è la decisione presa da Sky, che detiene i diritti del Masters 1000 di Roma e che manda in onda un incontro per giornata anche sull’ottava rete generalista, permettendo così anche al grande pubblico e ai non abbonati di godersi di un incontro di qualità e di assistere in prima linea a quello che succede sulla terra rossa della Capitale.

Per la giornata di giovedì 7 maggio la scelta è ricaduta sul confronto tra Lorenzo Musetti e il peruviano Ignasio Buse, incontro valido per il primo turno del tabellone maschile: quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale e non incomincerà prima delle ore 19.00. Tardo pomeriggio e inizio serata in compagnia del piemontese, che inseguirà un risultato di prestigio di fronte al proprio pubblico e che dovrà stare attento a un avversario molto insidioso.

Il programma di giornata sarà aperto dal match tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyrin, poi toccherà a due incontri femminili: Jasmine Paolini contro la francese Jeanjean (non prima delle ore 13.00) e la statunitense Coco Gauff contro la ceca Valentova, poi appunto ci sarà spazio per Lorenzo Sonego, non prima delle ore 19.00. Il 30enne, numero 66 del mondo, incrocerà il 22enne, numero 62 del ranking ATP: non ci sono precedenti tra i due giocatori.

QUALE PARTITA SU TV8 ATP ROMA 7 MAGGIO

Giovedì 7 maggio

Quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00 Lorenzo Sonego vs Ignasio Buse

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Berrettini-Popyrin, Paolini-Jeanjean (non prima delle ore 13.00), Gauff-Valentova. Al termine, e non prima delle ore 19.00, toccherà a Sonego.