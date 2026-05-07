Internazionali d'ItaliaTennis
ATP Roma 2026, risultati 7 maggio: a Machac il big match con Tsitsipas, avanti Bellucci e Pellegrino
Si chiude con altri due italiani approdati al secondo turno il bilancio in casa Italia al termine della giornata di giovedì 7 maggio nell’ATP Masters 1000 di Roma: Mattia Bellucci ed Andrea Pellegrino (vinto il derby con Luca Nardi) superano il primo turno, mentre escono di scena altri cinque azzurri.
Il big match di giornata va al ceco Tomas Machac, che regola il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6 (4), mentre l’argentino Mariano Navone regola il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-2, infine il croato Marin Cilic piega lo statunitense Marcos Giron per 7-5 6-4.
Il derby azzurro va ad Andrea Pellegrino, che rimonta Luca Nardi e lo batte per 4-6 6-3 6-3, mentre Mattia Bellucci supera l’argentino Roman Andres Burruchaga, rifilandogli un duplice 6-4. Fuori tutti gli altri italiani: Matteo Berrettini cede all’australiano Alexei Popyrin, vittorioso per 6-2 6-3, mentre Federico Cinà viene sconfitto dal belga Alexander Blockx, vittorioso in rimonta per 4-6 6-1 6-3.
Francesco Maestrelli si ferma contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che passa per 6-3 7-6 (2), mentre Gianluca Cadenasso si fa rimontare dall’argentino Thiago Agustin Tirante, che la spunta per 6-7 (5) 6-4 6-0, infine Lorenzo Sonego cede il passo al peruviano Ignacio Buse, che si impone con un duplice 6-3.
RISULTATI 7 MAGGIO ATP ROMA 2026
Ofner b. Michelsen 6-3 6-3
Popyrin b. Berrettini 6-2 6-3
Buse b. Sonego 6-3 6-3
Pellegrino b. Nardi 4-6 6-3 6-3
Kecmanovic b. Svrcina 6-2 6-3
Garin b. J.M. Cerundolo 7-6 (2) 7-5
Bautista Agut b. Maestrelli 6-3 7-6 (2)
Basilashvili b. Merida Aguilar 6-4 2-6 6-3
Navone b. Shapovalov 6-4 6-2
Medjedovic b. Royer 6-4 6-3
Bellucci b. Burruchaga 6-4 6-4
Cilic b. Giron 7-5 6-4
Atmane b. Bergs 6-3 6-4
Tirante b. Cadenasso 6-7 (5) 6-4 6-0
Llamas Ruiz b. Quinn 6-3 5-7 6-3
Machac b. Tsitsipas 6-4 7-6 (4)
Mpetshi Perricard b. Fearnley 7-6 (6) 4-6 6-2
Prizmic b. Fucsovics 6-4 6-3
Blockx b. Cinà 4-6 6-1 6-3