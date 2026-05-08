WTA Roma 2026, buona la prima per Sabalenka e Gauff. Impresa Basiletti, Paolini soffre ma vince

Si è aperto il torneo per le prime teste di serie del singolare femminile agli Internazionali d’Italia. Oggi toccava alla parte alta e dunque alla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, che non ha avuto troppi problemi contro la ceca Barbora Krejcikova, imponendosi in due set rapidamente per 6-2 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. La bielorussa affronterà ora la rumena Sorana Cirstea, numero ventisei del seeding, che ha dominato contro la tedesca Tatjana Maria per 6-2 6-0.

Buona la prima anche per la finalista dell’anno scorso, l’americana Coco Gauff, che ha battuto con un duplice 6-3 la ceca Tereza Valentova ed ora se la vedrà con l’argentina Solana Sierra, che ha sconfitto facilmente l’ucraina Anhelina Kalinina (6-2 6-3). Tutto molto agevole anche per la russa Mirra Andreeva (6-1 6-0 alla croata Ruzic) che ora attende la svizzera Viktorija Golubic (7-5 6-2 all’australiana Maya Joint).

Una giornata decisamente positiva per i colori azzurri, dove spicca soprattutto la nuova impresa di Noemi Basiletti. La numero 427 del mondo ha recuperato il match interrotto ieri contro l’australiana Ajla Tomljanovic, vincendo per 7-5 6-4 il suo primo match in carriera in un tabellone principale di un torneo del massimo circuito. Ora l’azzurra affronterà al secondo turno l’ucraina Elina Svitolina, settima testa di serie.

Comincia soffrendo, ma vincendo la difesa del titolo di Jasmine Paolini. La toscana ha perso il primo set contro la francese Leolia Jeanjean, ma alla fine si è imposta in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-4 dopo due ore e cinquantacinque minuti di gioco. Al terzo turno Paolini affronterà la belga Elise Mertens, che ha sconfitto 6-4 6-2 l’ungherese Petra Udvardy.

Da segnalare la clamorosa vittoria della russa Anna Kalinskaya, che ha annullato nove match point alla ceca Katerina Siniakova, vincendo poi con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 dopo una battaglia di tre ore e mezza di gioco. Successi anche per la svizzera Belinda Bencic (6-4 6-1 alla canadese Andreescu), della cinese Qinwen Zheng (7-6 6-2 alla spagnola Bucsa) e nel derby americano di questa sera di Iva Jovic contro la connazionale McCartney Kessler per 7-6 7-6.

RISULTATI WTA ROMA 2026 (7 MAGGIO)

Zheng (Chn) b. Bucsa (Esp) 7-6 6-2

Andreeva (Rus) b. Ruzic (Cro) 6-1 6-0

Mertens (Bel) b. Udvardy (Hun) 6-4 6-2

Basiletti (Ita) b. Tomljanovic (Aus) 7-5 6-4

Paolini (Ita) b. Jeanjean (Fra) 6-7 6-2 6-4

Waltert (Sui) b. Starodubtseva (Ukr) 7-5 4-6 6-1

Noskova (Cze) b. Zakharova (Rus) 6-4 6-1

Cirstea (Rou) b. Maria (Ger) 6-2 6-0

Oliynykova (Ukr) b. Tauson (Den) 6-1 3-1 ret.

Golubic (Sui) b. Joint (Aus) 7-5 6-2

Kalinskaya (Rus) b. Siniakova (Cze) 4-6 7-6 7-5

Gauff (Usa) b. Valentova (Cze) 6-3 6-4

Ostapenko (Lat) b. Ruse (Rou) 2-6 6-2 6-3

Bencic (Sui) b. Andreescu (Can) 6-4 6-1

Townsend (Usa) b. Bouzkova (Cze) 6-3 7-5

Sierra (Arg) b. Kalinina (Ukr) 6-2 6-3

Jovic (Usa) b. Kessler (Usa) 7-6 7-6

Sabalenka (Blr) b. Krejcikova (Cze) 6-2 6-3