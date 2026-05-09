Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 9 maggio, programma in chiaro, streaming

Ci attende un ricchissimo sabato agli Internazionali d’Italia 2026. Nella spettacolare cornice del Foro Italico (ieri capace di raggiungere il record di 40 mila biglietti venduti) scenderanno in campo ben cinque italiani, tra cui Flavio Cobolli ed il grande atteso Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronterà nel suo esordio a Roma l’austriaco Sebastian Ofner sul campo centrale non prima delle ore 19.00.

L’altoatesino non vuole deludere i tantissimi appassionati che nel corso degli ultimi giorni hanno fatto sentire il loro affetto al campione italiano. Sinner inizierà oggi il suo cammino verso il sesto Masters 1000 consecutivo dopo il record storico ottenuto a Madrid meno di una settimana fa. Il suo percorso si aprirà con Ofner, con il quale non ci sono precedenti nel circuito maggiore.

Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà il quarto sul campo centrale del Foro Italico con inizio previsto non prima delle 19.00 La diretta tv sarà disponibile sui canali Sky Sport ed in chiaro su TV8. Lo streaming sarò visibile su Sky Go, NOW TV, Tennis Tv e su Tv8.it (gratuitamente). OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale dell’evento per non perdervi neanche un 15.

QUALE PARTITA SU TV8 OGGI

Sabato 9 maggio – Campo Centrale

Quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle 19.00 – Jannik Sinner (Italia)-Sebastian Ofner (Austria) – Diretta tv su TV8

In precedenza a partire dalle 11.00: Machac-Medvedev, Paolini-Mertens e Sabalenka-Cirstea

PROGRAMMA SINNER-OFNER OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8, in abbondamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW TV, Tennis Tv e su Tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport