Flavio Cobolli si sblocca al Foro Italico! Battuto Atmane e prima vittoria in casa per il romano

Flavio Cobolli scaccia via tutte le paure e le ansie del torneo di casa e finalmente trova la sua prima vittoria della carriera al Foro Italico. Comincia nel migliore dei modi dunque il cammino negli Internazionali d’Italia per il tennista romano, che supera in due set il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. La testa di serie numero dieci affronterà ora al terzo turno l’argentino Thiago Augustin Tirante ed è sicuramente una grande occasione per andare ancora più avanti nel torneo.

Ottimo il rendimento al servizio per Cobolli, che ha chiuso con ben nove ace e con l’81% di punti vinti con la prima, colpo che lo ha aiutato svariate volte nel corso del match. Il romano ha concluso con venticinque vincenti contro i quindici del francese, che ha commesso più errori non forzati rispetto all’italiano (26 contro 21).

Un primo set dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Cobolli annulla una palla break nel quarto game con un bel servizio vincente, mentre Atmane concede davvero pochissimo all’azzurro. Nel decimo game il romano si trova ad affrontare un’altra palla break, che è anche un set point, ma è ancora la prima a salvare il numero dodici del mondo nel momento del bisogno. Si arriva al tie-break e qui Cobolli domina completamente il francese, che improvvisamente stacca completamente la spina e smette di gioca. L’azzurro ringrazia e va a chiudere sul 7-1.

L’inerzia del match è totalmente cambiata, perché Cobolli si procura due palle break in avvio di secondo set e riesce a strappare il servizio al francese, che viene tradito completamente dal suo dritto. Flavio non concede possibilità al transalpino ed ancora con la prima va a prendersi il set sul 6-3, staccando il biglietto per il terzo turno.