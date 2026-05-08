MotoGP su TV8, orario qualifiche e Sprint GP Francia 2026: programma in chiaro 9 maggio
La quinta tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 9 maggio, per il GP di Francia, vedrà andare in scena a Le Mans le FP2, le qualifiche e la Sprint Race valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Francia 2026, quinta prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in Diretta Live testuale su OA Sport.
La differita tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile dalle ore 19.10 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 15.00. Di seguito il programma del GP di Francia 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.
CALENDARIO GP FRANCIA MOTOMONDIALE 2026
Sabato 9 maggio
08.40-09.10 Moto3, GP Francia: FP2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
09.25-09.55 Moto2, GP Francia: FP2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.10-10.40 MotoGP, GP Francia: FP2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.50-11.05 MotoGP, GP Francia: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.00 differita TV8 HD, tv8.it
11.15-11.30 MotoGP, GP Francia: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.25 differita TV8 HD, tv8.it
12.45-13.00 Moto3, GP Francia: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it
13.10-13.25 Moto3, GP Francia: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.25 differita TV8 HD, tv8.it
13.40-13.55 Moto2, GP Francia: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it
14.05-14.20 Moto2, GP Francia: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 18.20 differita TV8 HD, tv8.it
15.00 MotoGP, GP Francia: Sprint Race (13 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 19.10 differita TV8 HD, tv8.it
PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOMONDIALE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, differita in chiaro su TV8 HD (qualifiche e Sprint Race).
Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint Race).
Diretta Live testuale: OA Sport.
PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO
