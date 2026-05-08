Zarco il più veloce nelle pre-qualifiche di Le Mans con la Honda. Si salva Bezzecchi, non Marc Marquez

Johann Zarco piazza la zampata a sorpresa e chiude il venerdì di Le Mans davanti a tutti, realizzando il miglior riscontro cronometrico assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Francia 2026, valevole per la quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa transalpino del team LCR ha confermato di fatto i buoni segnali emersi in mattinata per la Honda, dimostrandosi veloce sul giro secco in una sessione dominata però dall’equilibrio.

Sono meno di tre decimi a separare infatti il leader Zarco dal decimo classificato Pedro Acosta, a testimonianza di un impressionante livellamento delle prestazioni almeno nel time-attack sul circuito Bugatti. L’idolo locale, in trionfo un anno fa a Le Mans sotto la pioggia, si è esaltato su pista asciutta fermando il cronometro in 1’29″907 e precedendo di soli 10 millesimi la Ducati VR46 del romano Fabio Di Giannantonio.

Borgo Panigale ne piazza ben tre nella top4 con il terzo posto di un convincente Francesco Bagnaia ed il quarto di Alex Marquez, entrambi a 138 millesimi dalla vetta con lo stesso tempo, ma l’obiettivo di giornata viene raggiunto seppur con qualche patema anche da Aprilia con la sesta piazza di Jorge Martin a 0.221 e la settima del leader iridato Marco Bezzecchi a 0.270 dal crono di Zarco.

Entrano direttamente in Q2 anche la Honda ufficiale di Joan Mir, ottimo 5° a 0.185, la Yamaha di Alex Rins, l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la KTM di Pedro Acosta, decimo nonostante una caduta nelle battute conclusive. Niente da fare per il nove volte campione mondiale Marc Marquez, meno brillante rispetto ad altre occasioni e solo 13° a 0.464 da Zarco, con l’obbligo di dover passare domattina dal Q1 in qualifica.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2026

1 Johann Zarco LCR Honda Honda 1:29.907

2 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.010

3 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati +0.138

4 Alex Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +0.138

5 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda +0.185

6 Jorge Martín Aprilia Racing Aprilia +0.221

7 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia +0.270

8 Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0.288

9 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.289

10 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.289

11 Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 KTM +0.367

12 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.381

13 Marc Márquez Ducati Lenovo Team Ducati +0.464

14 Raúl Fernández Trackhouse MotoGP Team Aprilia +0.510

15 Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +0.521

16 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda +0.556

17 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha +0.562

18 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati +0.763

19 Diogo Moreira LCR Honda Honda +0.816

20 Toprak Razgatlıoğlu Prima Pramac Yamaha MotoGP Yamaha +1.421

21 Fermín Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati +1.527

22 Jonas Folger Red Bull KTM Tech3 KTM +2.543