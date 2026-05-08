MotoGP, scatta il weekend di Le Mans. Bezzecchi e Martin sfidano le Ducati e il meteo…

Siamo pronti per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans laddove, tra poco più di un mese si disputerà la celebre 24 Ore, andrà in scena una tappa di campionato di estrema importanza. Siamo ancora ad inizio stagione, certo, ma sulla pista della Sarthe saranno in palio punti pesanti.

In primo luogo sarà fondamentale capire come si svilupperà il duello tutto italico tra Aprilia e Ducati. Dopo le tre vittorie domenicali di Marco Bezzecchi tra Thailandia, Brasile ed Austin, infatti, Alex Marquez ha riportato in alto la Ducati a Jerez de la Frontera. La classifica generale premia ancora i piloti di Noale dato che il “Bezz” capeggia la graduatoria con 101 punti contro i 90 di Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio è terzo con 71, quindi Pedro Acosta (con la KTM) è quarto con 66 mentre Marc Marquez è solamente quinto con 57 punti.

In poche parole per il Cabroncito il tempo stringe. Siamo su una pista che storicamente, lo ha visto vincere meno rispetto ad altre e, invece, cadere in maniera più frequente di quanto ci si possa aspettare. Dopo il successo nella Sprint Race spagnola deve assolutamente rispondere presente e dare una scossa alla sua annata. Ritrovarsi ancora senza un podio domenicale è stato un record negativo per un campione del mondo in carica e, dall’altro canto, i piloti Aprilia ne stanno approfittando. Per Marco Bezzecchi, soprattutto, tenere a debita distanza un nove volte iridato è un punto di partenza di capitale importanza per la corsa al titolo 2026.

Il Gran Premio di Francia, quindi, ci regalerà spunti di interesse a pioggia. Pecco Bagnaia saprà riemergere dopo un avvio di campionato complicato? Enea Bastianini darà ulteriori segnali di crescita? Abbiamo citato la pioggia, non a caso. A queste latitudini vivere una tre-giorni asciutta è pressoché impossibile. Anche l’edizione 2026 sembra partite con la quasi certezza di dover aprire gli ombrelli tra sabato e domenica. Una ulteriore incognita che aggiungerebbe “pepe” ad un fine settimana fondamentale. Marc Marquez ama il meteo incerto. I suoi rivali meno. Chi uscirà vittorioso da Le Mans?