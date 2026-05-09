Marco Bezzecchi: “Bella qualifica con distacchi minuscoli. Dobbiamo sistemarci in qualche staccata”

Marco Bezzecchi partirà dalla prima fila in occasione del GP di Francia, quinta tappa del Mondiale 2026 di MotoGP in scena come da tradizione sull’iconico tracciato di Le Mans. Il pilota in forza all’Aprilia ha infatti centrato la terza posizione, cedendo il passo solo alle due Ducati.

Nello specifico il nativo di Rimini ha raccolto un ritardo di 23 millesimi da un Francesco Bagnaia in versione extra lusso che, dopo più di 190 giorni, è tornato in pole position fermando il cronometro a 1:29.634, rifilando 0.012 al detentore del titolo Marc Marquez, secondo dopo essere passato dal Q1 (con il nuovo record della pista).

Una volta raggiunto il parco chiuso, “Bezz” ha commentato quanto fatto: “Sono contento, è stata una bella qualifica super tirata con distacchi minuscoli. Non è stato un weekend semplice fino ad ora ma siamo migliorati; credo che dobbiamo compiere altri step per il passo gara, intanto fino a questo momento abbiamo fatto un buon lavoro“.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Pioggia per la gara lunga? Anche oggi era prevista e al momento non è successo niente, quindi non si sa ma. Dobbiamo sistemarci in qualche staccata: con la gomma usata, quando il grip cala, sono in difficoltà. Devo lavorare su questo“.