Francesco Bagnaia torna a ruggire! Pole a Le Mans, Bezzecchi in prima fila

Francesco Bagnaia batte un colpo e conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco torna dunque a firmare il miglior tempo in qualifica per la prima volta da Sepang 2025, archiviando la 28ma pole della carriera in top class e la 35ma complessiva nel Motomondiale.

Il tre volte campione iridato partirà davanti a tutti sulla mitica pista transalpina dopo aver fermato il cronometro in 1’29″634 con un time-attack forse non perfetto ma comunque sufficiente per ottenere la miglior posizione di partenza possibile in vista delle due manche previste tra oggi pomeriggio e domani. Bagnaia ha preceduto di soli 12 millesimi il compagno di squadra catalano Marc Marquez, che ha sfiorato l’impresa di prendersi la pole position dopo essere passato dal Q1, completando comunque la doppietta del team ufficiale Ducati.

Terzo posto a 23 millesimi dalla vetta per il leader della generale Marco Bezzecchi, autore di un’ottima sessione con l’Aprilia, mentre in seconda fila troviamo nell’ordine la Ducati VR46 del romano Fabio Di Giannantonio (4° a 65 millesimi da Bagnaia), la KTM di Pedro Acosta (5° a 0.183) e la Yamaha dell’idolo locale Fabio Quartararo (6° a 0.197). Distacco minimo ma risultato negativo per Jorge Martin, primo inseguitore del Bez nel Mondiale ma solo 8° in griglia con l’Aprilia ufficiale a 213 millesimi dalla miglior prestazione del Q2.

Fuori in Q1 gli altri azzurri, che dovranno quindi partire nelle retrovie sia nella Sprint che in gara: 14° Enea Bastianini con la KTM, 15° Luca Marini con la Honda e 16° un Franco Morbidelli ancora in grande difficoltà con la Ducati VR46.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2026

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.634 7 8Q2 320.6

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.646 6 9 0.012 0.012Q2 317.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.657 8 9 0.023 0.011Q2 324.8

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’29.699 6 9 0.065 0.042Q2 318.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.817 7 8 0.183 0.118Q2 320.6

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’29.831 6 9 0.197 0.014Q2 311.6

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.837 8 9 0.203 0.006Q2 316.5

8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.847 6 9 0.213 0.010Q2 322.7

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.888 8 9 0.254 0.041Q2 320.6

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.931 7 8 0.297 0.043Q2 318.5

11 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.371 9 9 0.737 0.440Q2 316.5

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’30.616 6 9 0.982 0.245Q2 319.6

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA Q1 1’29.885 7 8 (*) 0.597 320.6

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.360 6 6 (*) 1.072 0.475Q1 319.6

15 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.396 7 7 (*) 1.108 0.036Q1 315.5

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’30.413 7 8 (*) 1.125 0.017Q1 314.5

17 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.419 6 8 (*) 1.131 0.006Q1 312.6

18 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’30.428 7 8 (*) 1.140 0.009Q1 318.5

19 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.439 6 8 (*) 1.151 0.011Q1 315.5

20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.769 6 8 (*) 1.481 0.330Q1 314.5

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.825 3 8 (*) 1.537 0.056Q1 315.5

22 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.826 6 8 (*) 2.538 1.001Q1 314.5