Griglia di partenza MotoGP, GP Francia 2026: Bagnaia in pole, Marquez beffato! Solido Bezzecchi

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa).

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Francia, riuscendo a pennellare un giro perfetto in chiusura e a fermare il cronometro su 1:29.634. Il centauro della Ducati ufficiale ha preceduto di appena dodici millesimi il compagno di squadra Marc Marquez, che ha così completato la doppietta per la scuderia di Borgo Panigale al termine di un turno caratterizzato da distacchi risicatissimi e con quattro piloti racchiusi in appena 42 millesimi.

Marco Bezzecchi chiuderà la prima fila in sella alla Aprilia: il leader del Mondiale ha accumulato appena 23 millesimi di ritardo da Bagnaia e sarà chiamato a battagliare con le due Ducati in gara. Jorge Martin, suo compagno di squadra e grande rivale nella lotta per il titolo iridato, è chiamato a inseguire dall’ottava posizione: la risalita dalla terza fila non sarà semplice per lo spagnolo, in un appuntamento dal peso specifico importante per il Mondiale.

In seconda fila scatteranno Fabio Di Giannantonio (quarto con la Ducati VR46), Pedro Acosta (quinto con la KTM) e Fabio Quartararo (sesto con la Yamaha). Buona settima piazzola per la Honda di Joan Mir, presenti in top-ten anche la Aprilia clienti di Ai Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans.

GRIGLIA DI PARTENZA GP FRANCIA MOTOGP 2026

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fabio Quartararo (Yamaha)

7. Joan Mir (Honda)

8. Jorge Martin (Aprilia)

9. Ai Ogura (Aprilia)

10. Alex Marquez (Ducati)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Franco Morbidelli (Ducati)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Diogo Moreira (Honda)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Fermin Aldeguer (Ducati)

21. Brad Binder (KTM)

22. Jonas Folger (KTM)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP FRANCIA MOTOGP 2026

Q2

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.634 7 8 320.6

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.646 6 9 0.012 0.012 317.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.657 8 9 0.023 0.011 324.8

4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.699 6 9 0.065 0.042 318.5

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.817 7 8 0.183 0.118 320.6

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.831 6 9 0.197 0.014 311.6

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.837 8 9 0.203 0.006 316.5

8 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.847 6 9 0.213 0.010 322.7

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.888 8 9 0.254 0.041 320.6

10 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.931 7 8 0.297 0.043 318.5

11 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’30.371 9 9 0.737 0.440 316.5

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.616 6 9 0.982 0.245 319.6

Q1

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.288 6 7 320.6

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.719 6 9 0.431 0.431 311.6

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.885 7 8 0.597 0.166 320.6

4 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.360 6 6 1.072 0.475 319.6

5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.396 7 7 1.108 0.036 315.5

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.413 7 8 1.125 0.017 314.5

7 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.419 6 8 1.131 0.006 312.6

8 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’30.428 7 8 1.140 0.009 318.5

9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.439 6 8 1.151 0.011 315.5

10 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.769 6 8 1.481 0.330 314.5

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.825 3 8 1.537 0.056 315.5

12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM Tech3 KTM 1’31.826 6 8 2.538 1.001 314.5