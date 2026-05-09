Francesco Bagnaia torna in pole: “Qualcosa di diverso mi sta aiutando. Bene per il passo gara”

Francesco Bagnaia conquista la pole position del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, il piemontese è stato protagonista di un time attack complicato, condizionato inizialmente da un problema tecnico che gli ha impedito di trovare subito il ritmo giusto.

Pecco, però, ha saputo mantenere la calma e, nell’ultimo run, ha piazzato un giro straordinario in 1’29”634. Al suo fianco in prima fila scatteranno il compagno di squadra in Ducati ufficiale, Marc Marquez (+0”012), e il leader del campionato, Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia (+0”023).

Quarta posizione per un brillante Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 (+0”065), davanti allo spagnolo Pedro Acosta su KTM (+0”183) e al beniamino di casa Fabio Quartararo con la Yamaha (+0”197). Ottavo l’altro portacolori di Aprilia Racing, Jorge Martin (+0”213).

Per Bagnaia si tratta di un ritorno in pole dopo 196 giorni: l’ultima partenza dalla prima casella risaliva infatti al GP della Malesia della scorsa stagione. “Sentire maggiormente il limite è una sensazione che dà grande soddisfazione. Dai test abbiamo provato qualcosa di diverso che mi sta aiutando. Ho cercato di replicare il tempo di Marc in Q1, ma non ci sono riuscito. Sul passo gara siamo messi piuttosto bene e dobbiamo mantenere questo livello“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota Ducati ha poi aggiunto: “La nuova carena mi sta aiutando a portare più velocità in curva, la moto trasferisce meglio il carico e questo si adatta al mio stile di guida. Con la prima gomma, in frenata, l’anteriore tendeva ad alleggerirsi; abbiamo effettuato una piccola modifica che mi ha aiutato nel secondo tentativo, andato molto bene“. L’appuntamento ora è fissato per le 15:00, quando scatterà la Sprint Race.