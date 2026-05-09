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Moto2, Izan Guevara vola nelle FP2 di Le Mans. Vietti resta in scia ai migliori
Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere della Moto2, valida per il Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Mondiale. Sulla pista asciutta di Le Mans, il più veloce è stato nettamente lo spagnolo Izan Guevara. Con ultimo giro sensazionale, il centauro del BLU CRU Pramac Yamaha ha siglato il crono di 1:33.931, unico pilota a scendere sotto il muro dei 40″.
Distacchi importanti per tutti gli avversari. Il belga Barry Baltus (REDS Fantic Racing) chiude in seconda posizione con un ritardo di 337 millesimi dalla vetta mentre il ceco Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) si dimostra veloce e chiude la top 3 con un distacco di 494 millesimi. Quarta posizione per il leader del campionato Manuel Gonzalez ( Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a 500 millesimi.
Continua ad essere in scia ai migliori Celestino Vietti. Per l’italiano del SpeedRS Team arriva un quinto posto a 511 millesimi. Segue in sesta piazza Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team Moto2, +0.615). Settimo quindi Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team, +0.651). Completano la top 10 Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP, +0.660), Coolin Veijer (Red Bull KTM Ajo Moto2, +0.684) e David Muñoz (Italtrans, +0.723). Lontani dalle posizioni che contano Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) 22esimo a 1.524 e Luca Lunetta (SpeedRS Team), 26esimo.