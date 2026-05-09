Marc Marquez: “Contento del secondo posto. Devo capire come guidare, non ho costanza”

Marc Marquez è soddisfatto dopo aver centrato il secondo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sul tracciato di Le Mans il pilota campione del mondo ha saputo estrarre il massimo dalla sua Ducati GP26 e, dopo tante difficoltà, ha saputo centrare una prima fila che era tutto tranne che scontata.

La pole position l’ha conquistata proprio in extremis Pecco Bagnaia in 1:29.634 con 12 millesimi di vantaggio proprio su Marc Marquez, mentre completa la prima fila Marco Bezzecchi con un distacco di 23. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 65. Quinto Pedro Acosta a 183 millesimi, sesto Fabio Quartararo a 197, settimo Joan Mir a 203 mentre è ottavo Jorge Martin a 213. Nono tempo per Ai Ogura a 254 millesimi, mentre chiude la top10 Alex Marquez a 297.

Al termine della Q2 il Cabronçito ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di questo secondo posto contando che partivo dalla Q1. Il problema è che devo capire come guidare. Non ho costanza. A volte piazzo un buon giro, a volte meno. Non riesco a ripetermi. Nella Q1 ho messo a segno un giro incredibile che non so nemmeno io come ho potuto realizzare. Nella Q2 sono andato più lento perché non riesco a ripetermi. Con l’adrenalina delle qualifiche riesco a spingermi oltre ma sulla lunga distanza faccio fatica”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della Sprint Race che prenderà il via alle ore 15.00, mentre domani, come tradizione, la gara lunga scatterà alle ore 14.00.