Moto3, Adrian Fernandez chiude in testa le FP2 di Le Mans. Pini primo degli italiani

Si è aperto con la seconda sessione di prove libere Moto3 il lungo sabato del Gran Premio di Francia 2026, quinto appuntamento del Motomondiale. Sulla pista asciutta di Le Mans, la migliore prestazione è stata fatta segnare dallo spagnolo Adrian Fernandez in 1:40.25. Negli ultimi minuti condizionati dalle numerose cadute, l’iberico del team Leopard ha fatto la differenza anticipando tutti gli avversari ed avvicinandosi ai migliori tempi di ieri.

Seconda posizione per Alvaro Carpe, distante ben 252 millesimi dalla vetta. Il portacolori del Red Bull KTM Ajo, secondo nella classifica piloti, continua però a navigare nelle posizioni che contano in vista delle importanti qualifiche. Completa la top 3 Adrian Cruces (CIP – Green Power) con un ritardo di 279 millesimi. Dietro di lui Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo, +0.325).

Quinta posizione per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech, +0.368). Ancora in difficoltà il leader del Mondiale Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar). Lo spagnolo continua a faticare sulla pista francese e chiude la sua FP2 in sesta posizione a 418 millesimi dalla vetta. Dietro di lui il primo degli italiani Guido Pini (Leopard), in settima piazza a 442 millesimi.

Completano la top 10 David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP, +0.484), Joel Esteban (LevelUP-MTA, +0.486) e David Muñoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP, +0.566), ieri primo nelle pre-qualifiche. Matteo Bertelle chiude in tredicesima piazza (+0.797) mentre Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team,+1.053) è sedicesimo.