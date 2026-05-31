Quando la prossima gara di MotoGP? GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Ungheria. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 5, 6 e 7 giugno. Dunque, non vi sarà alcuna pausa tra il GP d’Italia, che nella giornata odierna vive il proprio apogeo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo del Balaton Park, già nei prossimi giorni.

La pista è lunga 4.075 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Marc Marquez nel 2025, quando il catalano venne cronometrato in 1’36″518. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Brad Binder, 308.5 km/h nel 2025. In gara, il record è detenuto da Marc Marquez con il 1’36″518 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint fu Marc Marquez medesimo a trionfare. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione del colombiano David Alonso, mentre nella Moto3 primeggiò uno spagnolo, ossia Maximo Quiles.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Ungheria 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP UNGHERIA MOTOGP 2026

Venerdì 5 giugno (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 6 giugno (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 7 giugno (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP UNGHERIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.