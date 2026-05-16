MotoGP, Jorge Martin: “La caduta? Sono stato troppo ottimista. Peccato perchè avevo un ottimo passo”

Prosegue il fine settimana horror di Jorge Martin. Lo spagnolo è rammaricato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, dopo l’ennesima caduta di questi due giorni. Sul tracciato del Montmelò il campione del mondo 2024 ha chiuso anzitempo la sua gara, cadendo in curva 10 nelle prime battute. Poco male, Marco Bezzecchi non è andato oltre la nona posizione, guadagnando un solo punto nel confronto diretto per il titolo.

Alex Marquez ha centrato il successo con soli 41 millesimi di margine su Pedro Acosta, mentre sale sul gradino più basso del podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.9, quinta per Johann Zarco a 4.7 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 4.8. Settima posizione per Franco Morbidelli a 6.1, ottavo Ai Ogura a 6.8, quindi nono Marco Bezzecchi a 7.3 con Enea Bastianini che completa la top10 a 7.8.

Al termine del sabato catalano il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Grazie a Dio sono a posto. Ringrazio la squadra perchè io avrò anche qualche acciacco ma loro hanno fatto un lavoro clamoroso per rimettere a posto le moto. Le cadute? Mi hanno condizionato ieri dato che ho perso tanta fiducia e avevo paura di cadere”.

“Oggi sono partito con un set-up migliore – spiega Martinator – il feeling era eccellente ma dopo 3 cadute non puoi spingere al massimo perché non hai più pezzi. Passando alla gara avevo un passo fantastico ma ho perso un po’ di tempo in qualche sorpasso. La caduta? Forse sono stato un po’ troppo ottimista in curva 10 c’era anche un po’ di vento e sono scivolato”.