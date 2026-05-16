Alex Marquez: “Contento, ma non sono soddisfatto al 100%, manca il feeling davanti”

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race valida per il GP della Catalogna, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP attualmente in fase di svolgimento in quel di Barcellona, precisamente sul tracciato del Montmelò. Buona prestazione quella dell’iberico, alla sua seconda affermazione stagionale dopo quella nella gara lunga di Jerez De La Frontera.

Nello specifico il centauro in forza al Team Gresini ha preceduto la KTM di Pedro Acosta, piazzatosi al secondo posto davanti alla Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, lo spagnolo ha commentato a caldo quanto fatto:

“Non sono soddisfatto al 100%; sono contento ma ci manca qualcosa, come ad esempio il feeling sul davanti. Ho spinto tanto all’inizio e questo ha pagato sul davanti, ho faticato a tenere Acosta – ha detto Marqeuz – Se vogliamo lottare per la vittoria anche domani, allora ci manca qualcosa. Domani per tutti sarà media dietro, questo ci aiuterà a non spingere troppo con l’anteriore, ed è un bene specie pensando in curva 3 e in curva 12. Dobbiamo però trovare qualcosa, da ieri fatico a curvare la moto“.

Marquez ha poi chiosato: “Penso che domani Pedro e Diggia saranno competitivi, ma nessuno ha provato tanto la media dietro nel weekend. Dobbiamo vedere cosa succederà“.