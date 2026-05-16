Il sabato da incubo di Bezzecchi. La caduta in qualifica e una Sprint anonima: Martin aveva un altro passo

Dopo un venerdì tutto sommato abbastanza promettente, quest’oggi ha improvvisamente preso una brutta piega il weekend di Marco Bezzecchi a Barcellona. Il pilota romagnolo dell’Aprilia, presentatosi da leader del Mondiale MotoGP alla vigilia del sesto round stagionale, è incappato infatti in una brutta qualifica (12° su 12 partecipanti al Q2 in seguito ad una caduta) non andando poi oltre un deludente nono posto nella Sprint pomeridiana.

Il vero problema non è tanto il risultato odierno, quanto la sensazione di non avere il potenziale per puntare ad una grande rimonta in vista della gara domenicale che assegnerà i punti pesanti. Il circuito di Montmelò si sta rivelando una volta di più un ostacolo insormontabile per Bezzecchi, che ha sempre fatto fatica ad emergere in questo contesto soprattutto da quando è sbarcato nella classe regina del Motomondiale.

Evidentemente il layout catalano non favorisce lo stile di guida del nativo di Rimini, chiamato però a limitare i danni portando a casa il maggior numero possibile di punti in attesa di tornare all’attacco già dalla prossima tappa in calendario (al Mugello, nel Gran Premio d’Italia). A conti fatti il bilancio odierno indica un +1 su Jorge Martin, che ha collezionato l’ennesima scivolata del weekend finendo per terra dopo un paio di giri mentre si trovava in coda al gruppo di testa.

Martinator stava dimostrando un passo decisamente superiore al Bez e domani potrebbe provare a completare il sorpasso sul compagno di squadra in vetta alla classifica del campionato. Il 28enne di Madrid si trova a due sole lunghezze da Bezzecchi e ha quindi a disposizione una grande chance per uscire da Barcellona come il nuovo leader del Mondiale. Vedremo come evolverà la gara lunga della domenica, ma la stagione è ancora molto lunga e la coppia Aprilia non può permettersi di lasciare per strada troppi punti in modo da non rimettere in gioco in chiave iridata alcuni avversari potenzialmente temibili come ad esempio i fratelli Marquez.